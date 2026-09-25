Los Veintisiete desbloquean 6.600 millones en ayuda militar a Ucrania para formación y compra de armamento

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Los Estados miembro de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo para desbloquear 6.600 millones de euros en ayuda militar a Ucrania que permanecían pendientes de reparto y que servirán para financiar el entrenamiento de las tropas ucranianas, comprar nuevo equipamiento militar y compensar a los países europeos por las armas que ya han entregado a Kiev.

"Los Estados miembro de la UE han acordado las condiciones para liberar 6.600 millones de euros del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para Ucrania", ha anunciado la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, en un mensaje en redes sociales.

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En concreto, el acuerdo reserva 900 millones de euros para la misión con la que la UE entrena a las Fuerzas Armadas ucranianas y otros 1.000 millones para financiar nuevas compras conjuntas de material militar, mientras que los 4.700 millones restantes se destinarán a reembolsar a los Estados miembro parte del coste de las armas que ya han suministrado a Kiev.

Parte de ese último tramo podría acabar también directamente en Ucrania, ya que, según ha explicado Kallas, algunos gobiernos han avanzado su intención de destinar al país el dinero que reciban como compensación por sus anteriores aportaciones.

Los 6.600 millones forman parte del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, el instrumento que los Veintisiete utilizan, entre otras cuestiones, para financiar el suministro de material militar a Kiev y compensar a los países por las entregas realizadas con sus propios recursos.

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"Son buenas noticias para Ucrania y malas noticias para Rusia", ha afirmado la jefa de la diplomacia europea, quien ha señalado que los "ataques híbridos" de Moscú buscan "intimidar a Europa" para que reduzca su apoyo a Kiev. "Europa está haciendo justo lo contrario", ha remachado.

VON DER LEYEN AVANZA MÁS APOYO "MUY PRONTO"

También la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado el desbloqueo de los fondos, que ha calificado de "excelente noticia", y ha destacado que permitirá reforzar la defensa ucraniana tanto mediante formación como con nuevo equipamiento.

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"Significa más apoyo para la defensa de Ucrania, desde formación hasta equipamiento. Complementa lo que estamos haciendo a través de nuestros paquetes de apoyo a Ucrania, tanto para el Estado como para la defensa", ha señalado.

En este contexto, Von der Leyen ha avanzado que Bruselas prepara nuevas medidas de respaldo a Kiev, aunque no ha ofrecido por el momento detalles sobre su contenido. "Y habrá más de nuestra parte. Muy pronto", ha asegurado.