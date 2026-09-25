La Diputación de Cáceres colaborará con la cumbre iberoamericana de Ciudades Patrimonio que se celebrará en Cáceres

25/09/2026 El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el gerente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE), Gumersindo Bueno CULTURA AUTONOMÍAS DIPUTACIÓN DE CÁCERES

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El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha mantenido este viernes una reunión institucional con el gerente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE), Gumersindo Bueno.

Este encuentro ha servido para conocer el trabajo que se viene realizando desde este grupo y para avanzar en el compromiso de colaboración de la institución provincial de cara a la cumbre iberoamericana de ciudades reconocidas por la Unesco, que tiene previsto celebrarse en la ciudad de Cáceres el próximo año.

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Como se anunció el pasado mes de julio, Cáceres acogerá en 2027 una cumbre iberoamericana que reunirá a las ciudades de Latinoamérica inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, con el objetivo de fortalecer las relaciones con nuevos mercados internacionales.

En palabras de Morales, esta cita "no solo es una oportunidad para reforzar los lazos de cooperación entre España y América Latina, sino también supone la proyección internacional de Cáceres, de nuestra provincia y de Extremadura".

Cane recordar que el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España está integrado por 15 ciudades: Alcalá de Henares; Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivisa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.

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