El director del certamen que homenajeará a Borges en España muere en un accidente

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Córdoba (España), 25 sep (EFE).- El director del Festival Internacional de Poesía Cosmopoética que este año homenajeará a Jorge Luis Borges, Pablo Téllez de la Poza, falleció en un accidente de moto horas antes de la inauguración del certamen literario que cada año se celebra en la ciudad española de Córdoba (sur).

El accidente tuvo lugar en la noche del jueves, momento en el que el teléfono de emergencias español 112 atendió varias llamadas que alertaban de una colisión entre un turismo y una moto.

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El programa de Cosmopoética, que reunirá a más de 70 poetas internacionales, continua sin cambios según informaron fuentes municipales a EFE, y se inauguró la tarde de este viernes con la escritora estadounidense Siri Hustvedt.

En esta edición, el certamen homenajeará al escritor argentino Jorge Luis Borges por el 40 aniversario de su fallecimiento y se celebrará desde hoy, viernes, hasta el 3 de octubre.

Pablo Téllez se formó en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba, donde se especializó en Escenografía y además de director de Verbo Servicios Culturales, fue una figura clave en citas como Cordoblack y el Festival de Novela negra del Sur. EFE

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