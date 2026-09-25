A sus 40 años, Nahuel Guzmán aspira a ganarse una renovación con Tigres en México

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Monterrey (México), 25 sep (EFE).- El argentino Nahuel Guzmán, guardameta de 40 años del Tigres UANL mexicano, reconoció este viernes su deseo de ganarse una renovación con el equipo con el que ha conquistado múltiples títulos desde que llegó en 2014.

"Primero quiero cumplir mi contrato, sé que depende mucho de rendimientos para ganarme una renovación y seguir en el equipo, pero para eso necesito rendir, eso lo tengo claro", aseveró el portero que cumplirá 41 años el próximo 10 de febrero.

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Nahuel Guzmán, quien tiene contrato hasta junio de 2027, es el jugador más veterano del actual plantel de los felinos, apenas el tercer equipo en su larga trayectoria futbolística que arrancó en el Newell's Old Boys de su país, en el que debutó en 2006, y al que siguió su paso por el Independiente.

Gracias a su desempeño y títulos (cinco de liga, cuatro de campeón de campeones, dos de Campeones Cup y una Copa de Campeones de la Concacaf), el rosarino es considerado como el mejor guardameta en la historia del Tigres, un escalón por encima de Mateo Bravo, quien fue dos veces campeón en el equipo.

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En la conferencia de prensa de este viernes, Nahuel aseguró que le queda nivel para rato en los felinos.

"Quiero seguir, pero debo hacerme responsable de muchas situaciones, trabajar día a día para demostrar que tengo con qué continuar y que vean lo que aún puedo aportar al club; es un orgullo sentirme competitivo, voy a cumplir 41 años y el tiempo marcará los pasos a seguir. Esa es mi intención", explicó.

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El guardameta también habló del mal momento que vive el conjunto, que marcha en la decimosexta posición del torneo de Apertura con siete puntos, luego de nueve jornadas.

"No considero que estemos en una crisis. El grupo está sano y tranquilo. No me animo a decir que estamos en el peor momento de Tigres. Estamos unidos, queremos salir de la situación en la que estamos, ganar este partido para, además de aliviar el momento, mejorar nuestra posición en la tabla", concluyó.

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En la décima jornada del certamen, Tigres recibirá este sábado al Puebla. EFE