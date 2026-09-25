El Banco Central de Irlanda lanza moneda de dos euros por 50 aniversario de U2

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Dublín, 25 sep (EFE).- El Banco Central de Irlanda (CBI) ha lanzado este viernes una moneda conmemorativa de 2 euros dedicada a U2 con motivo del 50 aniversario de la formación de la banda dublinesa.

La moneda, diseñada por el artista irlandés Shaughn McGrath, reproduce las imágenes de los cuatro integrantes de U2: Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., quien asistió a la presentación celebrada en el Little Museum of Dublin en representación del grupo.

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Fue precisamente Mullen quien, hace hoy 50 años, colocó en el tablón de anuncios de su escuela en el norte de la capital una nota en la que buscaba músicos para formar una banda, el germen del grupo que posteriormente se ha convertido en una de las formaciones más conocidas del rock mundial.

"Es un privilegio para el Banco Central de Irlanda homenajear a U2 con una moneda conmemorativa de 2 euros. Las monedas conmemorativas cuentan las historias de las personas y los momentos que han dado forma a nuestra nación e inspirado al mundo", señaló durante el acto su gobernador adjunto, Vasileios Madouros.

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Destacó que la banda representa "lo mejor de la creatividad y el talento irlandés" en el escenario mundial, tras una carrera de cinco décadas en la que ha vendido más de 170 millones de discos y logrado 22 premios Grammy.

"Su música ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. Esta moneda conmemorativa es un homenaje apropiado a su legado y a su profundo impacto en la cultura popular y más allá", añadió Madouros.

Por su parte, los cuatro integrantes de U2 destacaron el carácter simbólico de la moneda en un mensaje conjunto.

"Cuatro caras en una moneda... lista para ser comprada, vendida, guardada, perdida, intercambiada, robada, querida, echada de menos y apostada... para ganar o perder... Agradecidos de ser puestos sobre una vía de tren y aplastados... pero no de rompernos", dice la nota.

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Los artistas dublineses compararon la moneda con la propia trayectoria del grupo y destacaron que sus "cuatro caras" y el arpa de plata representan una "metáfora" de U2.

"Pero la moneda -concluyeron- se puede gastar en cualquier lugar de Europa... eso también nos gusta. La moneda todavía está girando en el aire... aún no ha caído. Y esperamos que, sea cual sea la cara que salga, ganéis".

La moneda salió este viernes a la venta través de la web collectorcoins.ie y estará disponible para seguidores y coleccionistas en dos formatos.

El CBI ha producido 150.000 unidades presentadas en tarjetas y con un precio de 14,95 euros, y 5.000 ejemplares de plata en estuches, que se venden por 39,95 euros.

La emisión forma parte de las celebraciones organizadas en Dublín para conmemorar el medio siglo transcurrido desde aquel trozo de papel de Mullen que puso en marcha la historia de U2.

Y sigue al anuncio efectuado ayer del lanzamiento el próximo 13 de noviembre del álbum Carnaval de Luz, el decimosexto de estudio de U2 y el primero con material nuevo en nueve años. EFE

(foto)