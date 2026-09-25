Los abogados de Edwin Arrieta, tras el revés judicial para Daniel Sancho: "Nadie busca venganza"

Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte hablando en exclusiva tras la resolución de la sentencia de Daniel Sancho EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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La Justicia tailandesa ha rechazado el recurso presentado por la defensa de Daniel Sancho y mantiene la condena a cadena perpetua por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta. Una decisión que ha sido recibida con alivio por la familia del cirujano colombiano, según han trasladado sus abogados, Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte. La resolución supone, por el momento, la confirmación de la condena dictada en agosto de 2024 y descarta la petición de la defensa de repetir el juicio.

Tras conocerse el fallo, Ospina ha explicado que pudo hablar con Darling Arrieta, hermana de Edwin, y que la encontró "más tranquila" y agradecida con la decisión de los tribunales tailandeses: "Nadie va a traer la vida de Edwin, pero se ha hecho justicia", ha señalado el abogado, que ha asegurado que la familia quiere cerrar esta dolorosa etapa y conservar el recuerdo de Edwin. Beatriz Uriarte, por su parte, ha defendido que la resolución supone que se mantiene el reconocimiento judicial de un asesinato premeditado y sus consecuencias penales.

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Desde Ospina Abogados también han difundido un comunicado en redes sociales en el que aseguran recibir "con respeto" la decisión de la Justicia tailandesa y destacan que la confirmación de la cadena perpetua supone, a su juicio, el reconocimiento de la gravedad de los hechos y de la responsabilidad penal establecida en primera instancia. El despacho pone además en valor el trabajo conjunto desarrollado durante el procedimiento entre los equipos jurídicos de Colombia, Tailandia y España, pese a las dificultades idiomáticas, horarias y culturales. En el mismo comunicado, los letrados lanzan una pregunta al entorno de Sancho: "¿No es ya momento de reconocer los hechos, pedir un perdón sincero, asumir plenamente las responsabilidades y dejar descansar a Edwin?".

La familia Arrieta, sin embargo, todavía mantiene abierto su propio frente judicial. Sus abogados recurrieron en su día la condena y solicitaron que se elevara la pena, mientras que ahora la resolución sobre esa petición permanece pendiente. Ospina ha reiterado que el deseo de la familia es que Sancho cumpla el mayor tiempo posible de condena en una prisión tailandesa, teniendo en cuenta que existe un convenio entre España y Tailandia que podría permitir solicitar en el futuro un traslado. Además, los abogados han vuelto a reclamar que se afronte la reparación económica a la familia de Edwin y han cuestionado que, según sostienen, todavía no se haya producido esa indemnización.

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En su comunicado, el despacho insiste en que la familia no busca venganza y recuerda que ninguna resolución puede devolver a Edwin a los suyos ni borrar el sufrimiento causado. Mientras tanto, el equipo jurídico asegura que estudiará "en profundidad" los efectos del nuevo fallo y las cuestiones que todavía permanecen pendientes dentro del procedimiento. El caso, por tanto, todavía no ha quedado completamente cerrado en el ámbito judicial tailandés.