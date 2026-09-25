Paraguay vence a Argentina y se queda con la medalla dorada en fútbol masculino

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Buenos Aires, 25 sep (EFE).- El equipo paraguayo de fútbol masculino derrotó este viernes a su par argentino en la final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y sumó así una nueva medalla dorada en la competición, que tiene a Brasil como líder indiscutido y a Argentina acomodado en el segundo lugar.

El conjunto albirrojo derrotó al combinado local en una definición por penaltis tras un disputado 0-0 durante los noventa minutos.

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El duelo, disputado en la ciudad de Rosario, se definió con un penalti de Mauro Coronel, que decretó el 5-4 final después de que el argentino Leandro Olima desviara su remate.

Con este triunfo, Paraguay se consolida en la novena posición del medallero con siete oros, por detrás de Uruguay y por delante de Panamá.

Más allá del resultado adverso en la final de fútbol masculino, Argentina logró este viernes seguir ampliando la ventaja sobre Colombia en la disputa por el segundo lugar del medallero, alcanzando las 76 preseas doradas, pero aún lejos de las 114 que ostenta Brasil.

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Algunos de los triunfos más destacados del día de la delegación local fueron en surf, a través de Joaquín Muñoz en shortboard masculino; karate, mediante Kevin Molina; tenis, con la victoria de Luisina Giovannini y Jazmín Ortenzi en dobles femenino; y pádel, donde Victoria Vilchez y María Mosca se quedaron con la medalla dorada del dobles femenino.

Colombia, por su parte, registró también algunas victorias importantes y se mantiene en la lucha, con 67 oros cosechados hasta el momento.

Dos de los principales logros del día para la delegación cafetera fueron los de Pablo Gómez, Sara López, Ana María Rendón y Jorge Enríquez, todos en tiro con arco, donde Colombia también se impuso en la categoría equipos mixto de arco compuesto.

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En taekwondo, Perú logró tres medallas doradas gracias a los triunfos de Rodrigo Subauste y Fabiana Varillas, además de su victoria en poomsae estilo reconocido pareja mixta, y alcanzó así los 26 oros, consolidándose en el sexto puesto del medallero por debajo de Chile y por encima de Ecuador. EFE