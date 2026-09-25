Colombia rompe relaciones diplomáticas con Irán por motivos de seguridad y de Derechos Humanos

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El Gobierno de Colombia ha formalizado la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Irán, una decisión adoptada el pasado 19 de septiembre y comunicada ahora por el Ministerio de Exteriores colombiano, que ha atribuido la medida al deterioro de la confianza entre ambos países por cuestiones relacionadas con la seguridad, los Derechos Humanos y el programa nuclear iraní.

De acuerdo con Exteriores, la decisión se enmarca en las directrices de política exterior del Ejecutivo en materia de seguridad nacional y hemisférica y de lucha contra el crimen transnacional. Entre los motivos esgrimidos figuran los presuntos vínculos de las autoridades iraníes con organizaciones terroristas internacionales y otros grupos considerados terroristas por Bogotá.

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El Gobierno colombiano ha señalado también como factores determinantes para esta decisión las "violaciones constatadas" de Derechos Humanos que, ha apuntado en un comunicado oficial, han sido constatadas dentro de Irán, así como los "ataques verificados" contra países ajenos al conflicto desarrollado en Oriente Próximo.

A estas circunstancias se suman, según la posición expresada por Bogotá, el bloqueo del estrecho de Ormuz y las trabas impuestas por las autoridades iraníes a las labores de supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), destinadas a determinar el alcance de su programa nuclear.

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La Cancillería colombiana ha considerado que el conjunto de estos acontecimientos "ha deteriorado la confianza de Colombia con el Gobierno de la República Islámica de Irán", lo que ha desembocado en la decisión de poner fin a los vínculos diplomáticos entre ambos países.

No obstante, Bogotá ha precisado que la medida no implica el cese de las relaciones consulares entre ambos Estados, que se mantiene, según el comunicado, conforme a lo establecido por el artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y por el apartado tercero del artículo 2 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. La Dirección de Protocolo del Ministerio de Exteriores colombiano será la encargada de comunicar a las autoridades iraníes los pasos que deberán seguirse para ejecutar el procedimiento correspondiente.

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"La defensa de la soberanía nacional constituye un eje irrenunciable de la política exterior colombiana. En este contexto, la diplomacia nacional protegerá las fronteras, rechazará cualquier forma de injerencia externa y promoverá la defensa de los ciudadanos y los intereses de Colombia, ante la comunidad internacional", ha concluido el Ejecutivo colombiano

DECLARADO ORGANIZACIÓN TERRORISTA LA GUARDIA REVOLUCIONARIA

En un escrito posterior, la misma cartera ministerial ha anunciado la declaración de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como grupo terrorista, debido a que dicha organización representa --en palabras de Exteriores-- " un grave peligro para la paz y seguridad internacional".

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En esta línea, desde Bogotá han subrayado que las acciones de este grupo no solo afecta a la población iraní, sino que sus "operaciones encubiertas" tiene además consecuencias "más allá de las fronteras de Irán".

Otra razón de peso ha sido para Colombia el hecho de que esta fuerza había sido previamente clasificada como organización terrorista en países de los cinco continentes, así como en organizaciones supranacionales como la Unión Europea.

Así las cosas, Colombia ha prometido que reforzará sus medidas de control y seguridad "para impedir el ingreso a su territorio" de personas asociadas con la Guardia Revolucionaria Islámica.