León XIV emprende su viaje a Francia, donde le espera una bienvenida multitudinaria

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A bordo del avión papal, 25 sep (EFE).- El papa León XIV emprendió este viernes su visita a Francia, donde permanecerá hasta el próximo lunes, y en su primera etapa en París le esperan encuentros institucionales, la vigilia en la catedral de Notre-Dame, un esperado discurso en la sede de la Unesco y una bienvenida multitudinaria por las calles.

El avión papal, con cerca de 80 periodistas de todo el mundo, entre ellos EFE, despegará del aeropuerto romano de Fiumicino a las 07:58 horas y está previsto que aterrice en París-Orly a las 10:00, donde tendrá lugar la ceremonia oficial de bienvenida y será recibido por el presidente francés, Emmanuel Macron.

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La primera jornada tendrá un marcado carácter institucional. Tras la recepción en el aeropuerto, León XIV se trasladará al Palacio del Elíseo para reunirse con Macron y a continuación dirigirá un discurso a las autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, donde previsiblemente hablará de la defensa de la vida en todas sus fases.

Por la tarde, el pontífice acudirá a la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), donde tiene previsto intervenir ante representantes de la organización en un discurso que afrontará los riesgos de las nuevas tecnologías.

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La jornada concluirá con dos actos religiosos, a las 17:15, León XIV celebrará vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas en la catedral de Notre-Dame de París, que visitará después de su restauración tras el incendio de 2019 y después de que Francisco declinara la invitación a su inauguración.

Se espera un multitudinario recibimiento de los parisinos, y 80.000 jóvenes llenarán a las 21.00 horas el Estado de Francia para una vigilia de oración y un diálogo con el papa.