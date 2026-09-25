Rusia ataca Kiev, Odesa y otras regiones ucranianas con casi trescientos drones

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Kiev, 25 sep (EFE).- Rusia continuó esta madrugada sus ataques con drones contra Ucrania con bombardeos contra infraestructuras logísticas, de producción y de transporte en la región de Kiev y contra instalaciones portuarias y también logísticas en Odesa, donde ha muerto una persona, según han informado las autoridades regionales y canales de Telegram ucranianos.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, el Ejército ruso lanzó entre la tarde del jueves y la mañana del viernes un total de 295 drones, de los que 52 eran drones de motor a reacción, que alcanzan más velocidad y son más difíciles de interceptar.

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Del total de los drones empleados por Rusia, las defensas ucranianas neutralizaron 267. Los drones que no pudieron ser interceptados impactaron en 16 localizaciones distintas del país no especificadas por la Fuerza Aérea.

En Kiev, el gobernador Timur Tkachenko dio cuenta de ataques contra nueve objetivos en tres distritos distintos de la región. En la capital de la región y del país el ataque ruso ha provocado daños en zonas residenciales, según el alcalde Vitali Klichkó.

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Un adolescente de 14 años ha muerto en Kiev debido al ataque ruso, según la Administración Militar de la ciudad.

El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha calificado el ataque contra la región de “masivo”. Según Kiper, los drones rusos han impactado en una zona residencial y en las instalaciones de una empresa de paquetería.

Canales de Telegram ucranianos han publicado un vídeo de una gran columna de humo saliendo del puerto de Odesa.

Rusia también ha atacado en las últimas horas infraestructura de transporte en la región de Zhitómir del norte de Ucrania y una clínica y otras instalaciones civiles en la ciudad de Zaporiyia, una de las urbes ucranianas más castigadas por su cercanía al frente. EFE

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(vídeo)