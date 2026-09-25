Bolivia y la UE firman un acuerdo para impulsar un proyecto piloto de conectividad satelital

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La Paz, 25 sep (EFE).- Bolivia y la empresa española de telecomunicaciones Hispasat firmaron este viernes un memorando de entendimiento para poner en marcha un proyecto piloto de conectividad satelital en el país andino, como parte de la estrategia de inversiones Global Gateway, de la Unión Europea (UE).

En el evento, realizado en la ciudad oriental de Santa Cruz, participaron el ministro boliviano de Obras Públicas, Mauricio Zamora; el embajador de la UE en Bolivia, Jaume Segura; el ministro consejero de la embajada de España en Bolivia, Andrés de Zulueta de la Riva, y el director de Asuntos Público de Hispasat, Alejandro Jordán.

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El proyecto "buscar dar paso a una iniciativa que contribuya al fortalecimiento de la conectividad digital y de la soberanía de las comunicaciones estratégicas bolivianas, con el acompañamiento de la Unión Europea y España", dice un comunicado de prensa de la UE.

El ministro Zamora explicó que el proyecto piloto estará activo durante quince años, bajo "un modelo de coparticipación que favorece la soberanía digital" de Bolivia, y tendrá una capacidad de 120 gigabytes por segundo.

"Hoy damos un paso concreto a la modernización de los servicios satelitales de Bolivia y con la convicción, que guía al presidente Rodrigo Paz, de que Bolivia se abre al mundo", sostuvo Zamora.

El jefe de cartera destacó que el satélite ya no es un lujo para cualquier país, sino es "la única puerta a la educación, a la telemedicina y servicios financieros", en especial en zonas rurales.

Dentro de la fase piloto, Bolivia podrá "evaluar las posibilidades que ofrece esta infraestructura para fortalecer la resiliencia de sus comunicaciones estratégicas, ampliar las capacidades de conectividad de banda ancha y mejorar el acceso a servicios digitales", señala la nota informativa.

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El acuerdo permitirá además a Bolivia "explorar su participación en Condosat, un proyecto de infraestructuras espaciales de telecomunicaciones desarrollado por Hispasat para América Latina y el Caribe", lo que contempla que los países participantes "puedan disponer de capacidad y servicios de un sistema satelital compartido con otros países de la región y de última generación".

Hispasat ya ha suscrito acuerdos de colaboración para el proyecto Condosat con varios países, entre ellos Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y República Dominicana.