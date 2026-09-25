Agencias

Araqchí dice que el plan propuesto para reabrir Ormuz empezará cuando Washington lo acepte

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Naciones Unidas, 25 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, aseguró este viernes que el plan de siete días propuesto a Estados Unidos para reabrir el estrecho de Ormuz empezará en el momento en que Washington acepte.

"La decisión está ahora en manos de Estados Unidos", dijo el ministro en un encuentro con la prensa en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, y agregó que si Estados Unidos acepta el plan mañana, el plazo de siete días comenzaría a contar desde entonces. EFE

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