Alumnos del IES 'Ribera del Tajo' de Talavera reciben a la reina con vítores y le muestran sus proyectos de excelencia

Guardar

La reina Letizia ha visitado este viernes el IES 'Ribera del Tajo de Talavera', una visita en la que ha podido conocer los principales ámbitos formativos del centro como la inteligencia artificial, el big data o la sanidad y la gestión administrativa, una visita en la que ha sido recibida por los más de mil alumnos del instituto entre vítores y ovaciones.

La reina ha llegado alrededor de las 11.20 horas al centro, donde ha saludado a los cientos de personas que la esperaban y que la han recibido con gritos de 'viva la reina' y 'guapa' y se ha detenido a coger al bebé de una de las personas asistentes e incluso a acariciar al perro de otro de los asistentes.

PUBLICIDAD

A continuación, ha entrado al centro, donde ha sido recibida por centenares de alumnos, que se han mostrado especialmente emocionados por conocerla y hacerse una multitudinaria foto de familia.

Una vez ha saludado a los alumnos, la reina ha comenzado la visita escoltada por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; el presidente regional, Emiliano García-Page; el alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio; y el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha comenzado la visita de algunas de las principales ramas educativas del instituto, con el director del mismo, Manuel de Castro, ejerciendo de cicerone.

PUBLICIDAD

Así, en primer lugar ha mantenido un encuentro con representantes de la comunidad educativa y empresas que le han trasladado su apuesta por una Formación Profesional vinculada a la innovación y a las necesidades del tejido productivo.

Tras ello, ha conocido la sala multiusos del centro, donde ha asistido a la presentación del proyecto 'Meria', una iniciativa del alumnado para el desarrollo de competencias digitales mediante robótica colaborativa intermodular. Un proyecto que ha despertado el interés de la reina, que ha querido conocer el proyecto y ha estado preguntando a los alumnos sobre el mismo.

PUBLICIDAD

Posteriormente, ha visitado la cabina insonorizada 'Virtualia' y el Centro de Proceso de Datos, que alberga la infraestructura tecnológica de los proyectos de IA y big data.

El recorrido de la reina por el IES 'Ribera del Tajo' ha continuado en el Laboratorio de Citodiagnóstico y Anatomía Patológica, perteneciente a la rama de Sanidad, donde ha podido ver prácticas de corte y observación de tejidos y muestras orgánicas.

PUBLICIDAD

En concreto, ha sido testigo de cómo el alumnado llevaba a cabo una práctica de simulacro de proceso de biopsias para analizarlas y visualizarlas, de manera que los patólogos puedan posteriormente emitir un diagnóstico con esos resultados.

Por último, en el Aula Empresa de la rama de Administración, los alumnos han presentado a la reina Letizia el proyecto 'Simula' de Gestión Administrativa, donde aprenden en un entorno que recrea el funcionamiento real de una empresa de cerámica.

PUBLICIDAD

UN CENTRO DE EXCELENCIA

Desde el curso 2023/2024, el IES 'Ribera del Tajo forma parte de la Red Estatal de Centros de Excelencia en Inteligencia Artificial y Big Data. Esta condición lo sitúa como referente en innovación educativa y tecnológica y ha permitido transformar espacios, incorporar equipamientos especializados y desarrollar proyectos junto a empresas y otros centros.

PUBLICIDAD

El instituto cuenta actualmente con 1.946 alumnos matriculados, aunque la previsión es alcanzar entre los 2.100 y 2.200 estudiantes una vez haya finalizado el periodo de matriculación.

El centro imparte enseñanzas de ESO, Bachillerato, Formación Profesional de Grado Básico, Medio y Superior, cursos de especialización y ciclos en modalidad virtual.

El director, Manuel de Castro, ha explicado, en declaraciones a los medios tras la visita de la reina, ha reconocido que su llegada ha sido "un auténtico honor" para el centro.

Para De Castro, este es "un premio al buen trabajo realizado por el profesorado durante muchos años", destacando que la Formación Profesional "ha evolucionado en Castilla-La Mancha y en España" y son actualmente unos estudios que la sociedad "está empezando a valorar".

PUBLICIDAD

El director del IES 'Ribera del Tajo' ha definido la experiencia como "fantástica" y ha destacado que la reina ha sido "muy cercana". "Le ha ido gustando todo lo que ha ido viendo y nos ha dado la enhorabuena por las enseñanzas que aquí se imparten y la implicación de toda la comunidad educativa", ha expuesto.

Además, ha valorado que "ha saludado a todo el personal, a toda la comunidad educativa" e incluso a los asistentes que han acudido a la puerta para conocerla, que "no han querido perderse este acontecimiento y han estado esperándola".

Por su parte, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha hecho hincapié en que este es uno de los cinco centros de excelencia con los que cuenta la región.

"Hoy ponemos en valor lo que supone para nuestra región y también para Talavera de la Reina esa excelencia en inteligencia artificial y big data", ha destacado.

Pastor ha comentado que la Formación Profesional "ya no es la secundaria de determinados estudios" sino "la primera opción para muchos de nuestros chavales" y, además, "no es una renuncia a los estudios universitarios".

De hecho, la reina "se ha interesado" por un proyecto "único en toda España" de este instituto dentro de la rama de gestión administrativa, que "está permitiendo una pasarela directa desde el Grado Superior de Formación Profesional a la universidad".

PUBLICIDAD