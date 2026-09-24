Noboa se reúne con Zelensky en la ONU, que espera "continuar con el diálogo bilateral"

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Quito, 23 sep (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió este miércoles con su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas que se desarrolla en la ciudad de Nueva York; tras lo que el ucraniano expresó en X su deseo de "continuar con el diálogo bilateral con mayor detalle" con el país andino.

"Ucrania tiene mucho que ofrecer a los países latinoamericanos que nos apoyan, en materia de seguridad y otros ámbitos", señaló Zelenski, aunque no precisó si durante el encuentro abordaron propuestas concretas.

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Ecuador se perfila como un socio de interés para Ucrania en Latinoamérica. En julio de este año, el embajador ucraniano concurrente en Ecuador afirmó que la Embajada de Ucrania en Quito comenzaría a funcionar plenamente en los próximos meses.

Antes, y tras la reelección del presidente Noboa como presidente en abril de 2025 y su toma de posesión en mayo de ese año, ambos mandatarios abordaron la posibilidad de negociar un acuerdo de libre comercio.

Además, la reunión se produjo en la misma jornada en la que ambos intervinieron en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.

En su discurso, Noboa propuso implementar un mecanismo internacional para rastrear y congelar los flujos financieros ilícitos, que se refuerce el intercambio de información sobre estos grupos y que la iniciativa ONU80 incorpore al crimen organizado transnacional como una prioridad.

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"No pedimos que otros actúen en lugar de los Estados, pedimos cooperación solicitada con pleno respeto a la soberanía de cada nación y con resultados que se puedan medir", dijo el mandatario. EFE