Delcy Rodríguez habla ante la ONU: las principales frases de la presidenta venezolana

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Caracas, 23 sep (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acudió a la Asamblea General de las Naciones Unidas para pronunciar el primer discurso de un mandatario venezolano frente a la ONU desde que lo hizo en 2018 Nicolás Maduro, capturado, depuesto en enero de este año y encarcelado en Nueva York, a escasos kilómetros de la sede del organismo internacional.

A continuación algunas de sus frases más destacadas de su intervención ante la plenaria de las Naciones Unidas:

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"La democracia no se mide por la existencia de elecciones. La democracia se mide por la calidad de la competencia que precede esas elecciones. Una elección debe ser una solución, no un generador de conflictos irreconciliables".

"Quiero decirlo muy claro en esta Asamblea General: en Venezuela habrá elecciones y en esa dirección hemos iniciado un dialogo político con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos".

"La historia nos ha enseñado que alguna de las transiciones democráticas más sólidas del mundo contemporáneo no nacieron de la ruptura sino de la transformación conducida con firmeza desde las propias instituciones".

"Vengo a asumir hacia adelante una responsabilidad histórica, la de conducir a Venezuela desde una etapa de incertidumbre y conflicto, hacia una etapa de democracia plena reconocida por su propio pueblo y por el mundo".

"Este es el momento de construir el país al que muchos quieran regresar, y no solamente aquel del que muchos quisieron huir".

"No prometo un camino fácil. La recuperación del país tomará un tiempo".

"Venezuela aspira con Estados Unidos, con sus vecinos, con todos los países de nuestro continente y de la comunidad internacional reconstruir y sostener relaciones de cooperación, respeto e igualdad".

"Quiero en esta 81 Asamblea General de la ONU agradecer al presidente Donald Trump y a su Gobierno por su disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación con Venezuela".

"Mucho se dice sobre Venezuela, muchos opinan sobre Venezuela, algunos intentan interferir en los asuntos de Venezuela. Vengo a hablarles de una Venezuela cuya vida nacional ha estado afectada por una crisis de convivencia política que perturbó la vida nacional y nuestra interacción con el mundo".

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"En 2026 Venezuela ha vivido dos grandes y dolorosas pruebas en su vida como nación. Una, derivada del estrangulamiento de su vida política interna y la confrontación agudizada con los Estados Unidos de América; otra, proveniente de la fiereza de la naturaleza: el doble terremoto del 24 de junio".

"Quiero agradecer a todos los países de América, de Europa, de Asia, de África, de Medio Oriente, así como a todo el Sistema de las Naciones Unidas que brindaron su solidaridad al pueblo venezolano durante las horas más oscuras causadas por el doble terremoto".

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"Me complace anunciar que Venezuela ha iniciado un proceso de transformación democrática para su renacer, un proceso ordenado, institucional y verificado para construir un país más libre para todos, más prospero y más reconciliado consigo mismo, un proceso de cambio político, económico, espiritual, de reformas estructurales para el renacer de Venezuela".

"No puedo dejar de mencionar en este espacio sede de la legalidad internacional nuestra reafirmación de los históricos derechos de Venezuela sobre la Guyana Esequiba y el llamado a la República Cooperativa de Guyana a resolver y volver a las negociaciones tal como lo ordena el acuerdo de Ginebra".

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"A la comunidad internacional, le digo, Venezuela está lista para caminar de la mano de quienes crean en una relación internacional respetuosa, sin intromisiones ni prejuzgamientos".