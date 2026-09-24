Trump califica de "gran reunión" su encuentro con Xi Jinping en la Casa Blanca

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Washington, 24 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este jueves de "gran reunión" el encuentro que mantuvo en la Casa Blanca con su homólogo chino, Xi Jinping, en un contexto de tensiones entre Washington y Pekín.

"Gran reunión. Gracias", dijo Trump a la prensa mientras despedía a Xi en el pórtico del Ala Oeste de la Casa Blanca tras más de tres horas de reunión.

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Esta noche, el líder estadounidense y la primera dama, Melania Trump, recibirán nuevamente a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, en una cena de Estado en la Casa Blanca. EFE

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