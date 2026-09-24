Muere con 93 años Bob Pettit, primer MVP en la historia de la NBA

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El exjugador de baloncesto Robert E. Lee Pettit Jr., once veces All-Star de la NBA y dos veces (1956 y 1959) ganador del trofeo al Jugador Más Valioso de la temporada (MVP), ha fallecido con 93 años, según confirmó este jueves el Salón de la Fama Naismith desde su cuenta en X.

"El Naismith Memorial Basketball lamenta el fallecimiento de Bob Pettit, un gran hombre esbelto y habilidoso que revolucionó la posición de alero durante su carrera. El 11 veces All-Star de la NBA y 2 veces MVP se retiró como el máximo anotador histórico de la NBA y dejó un legado perdurable", indicó con su mensaje en la red social.

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"Llevó a los St. Louis Hawks al campeonato de la NBA de 1958 sobre los Boston Celtics. El Basketball Hall of Fame rinde homenaje a este verdadero gigante del juego", concluyó la nota de condolencias.

Criado en Baton Rouge, Pettit destacó en la escuela secundaria y fue recompensado con una beca para la Universidad Estatal de Luisiana (LSU). Su acierto para anotar y capturar rebotes le valió dos reconocimientos All-America y promedió 27,4 puntos durante su carrera universitaria.

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Pettit fue elegido en la primera ronda del Draft de 1954 por los Milwaukee Hawks. "Tuvo muchos detractores, quienes se preguntaban si aquel joven esbelto de 2,06 metros tendría la fuerza y la resistencia necesarias para triunfar. Aunque parecía delgado con sus 91 kilos, Pettit no era para nada débil", señaló la NBA en un perfil biográfico.

"Gracias a su excelente condición física, estaba más que preparado para las exigencias de la NBA y lo demostró en su primera temporada al ganar el premio al Novato del Año con un promedio de 20,4 puntos y 13,8 rebotes. También participó en su primer Partido de las Estrellas y obtuvo la primera de sus 10 selecciones consecutivas al Primer Equipo All-NBA", zanjó ese perfil elaborado por el 75º aniversario de la liga.

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