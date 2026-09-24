Petroecuador ingresó 12,48 millones de dólares por venta de lubricantes de enero a agosto

Guardar

Quito, 24 sep (EFE).- La empresa estatal Petroecuador ingresó 12,48 millones de dólares por la venta de 1,07 millones de galones (4,05 millones de litros) de lubricantes para vehículos y maquinaria entre enero y agosto de 2026, según informó este jueves la compañía en un comunicado.

Los productos se comercializaron bajo la marca Petrocomercial, con la que la empresa pública participa en el mercado ecuatoriano desde 2012.

PUBLICIDAD

Su catálogo incluye aceites y grasas para motores de gasolina y diésel, así como lubricantes de uso industrial e hidráulico.

"Los productos se distribuyen a través de una amplia red de comercialización que atiende a clientes externos, distribuidores autorizados, estaciones de servicio afiliadas y personas naturales", señaló.

Además, también indicó que venden a "instituciones públicas como la Policía Nacional, la Fuerza Aérea, Prefecturas, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), MInisterio de Infraestructura y Transporte e instituciones vinculadas al servicio y desarrollo del país".

Según Petroecuador, los lubricantes cuentan con el sello de calidad del Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) y del Instituto Americano del Petróleo (API). EFE