Brasil avanza en el proceso para distribuir gratis las plumas inyectables para adelgazar

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Río de Janeiro, 24 sep (EFE).- El Gobierno solicitó este jueves al Sistema Único de Salud (SUS), responsable por la distribución gratuita de medicinas en Brasil, que evalúe la posibilidad de incluir las llamadas plumas inyectables para adelgazar, basadas en semaglutida o liraglutida, entre los tratamientos que ofrece.

La petición se produjo una semana después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección en las presidenciales del 4 de octubre, prometiera en un mitin que el Gobierno distribuirá gratuitamente genéricos de las famosas medicinas como Wegovy y Ozempic para personas que necesitan tratamientos contra la obesidad.

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De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Salud, la solicitud al SUS representa un nuevo paso de la cartera en su movilización de empresas nacionales e internacionales interesadas en registrar en Brasil los análogos de GLP-1, como se conoce la hormona natural que regula el apetito y cuyos efectos son imitados por la semaglutida y la liraglutida.

La incorporación, sin embargo, aún depende de un largo proceso técnico y administrativo, que incluye la evaluación por parte del SUS, una consulta pública y una decisión final del Ministerio de Salud, además de la definición de los criterios clínicos para determinar qué pacientes tendrían acceso y de los recursos necesarios para financiar el tratamiento.

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De acuerdo con el Ministerio de Salud, la solicitud tiene en cuenta el aumento de la obesidad en Brasil, cuya prevalencia pasó del 11,8 % en 2006 al 25,7 % en 2024.

La enfermedad está asociada con un aumento de la mortalidad, una reducción de la calidad de vida y mayores gastos para el sistema sanitario, según el Gobierno.

La cartera también destacó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó a finales de 2025 su primera directriz sobre el uso a largo plazo y a escala poblacional de terapias basadas en GLP-1 para tratar la obesidad.

La OMS defiende un acceso equitativo a estos tratamientos y advierte que, sin políticas específicas, las nuevas terapias pueden ampliar las desigualdades sanitarias.

Otro factor considerado por el Gobierno brasileño es la caída del precio de estos medicamentos. Según el Ministerio de Salud, los precios se redujeron un 70 % en menos de un año debido al aumento de la competencia tras la pérdida de la protección de patente de algunos principios activos.

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Actualmente, 25 plumas para adelgazar cuentan con registro para su comercialización en Brasil, 14 de ellas autorizadas este año.

Entre las nuevas opciones hay productos fabricados en el país y medicamentos basados en semaglutida y liraglutida, principios activos que ya no tienen protección de patente.

El Ministerio puso en marcha el año pasado un proyecto piloto en la ciudad de Porto Alegre para evaluar durante dos años el tratamiento con semaglutida de 250 pacientes con obesidad grave o asociada a otras enfermedades.

La posibilidad de ofrecer estos medicamentos de forma generalizada ya había sido analizada por el SUS, que el año pasado calculó que su incorporación podría tener un costo anual de 8.000 millones de reales (unos 1.540,9 millones de dólares o unos 1.353,6 millones de euros) para el presupuesto público.

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La eventual incorporación deberá establecer un protocolo clínico que determine qué pacientes podrán recibir el tratamiento y bajo qué condiciones.

El SUS no dispone actualmente de medicamentos específicos para tratar la obesidad, aunque ofrece cirugía bariátrica para determinados pacientes. EFE