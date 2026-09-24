Pedro Sánchez lanza ante la Asamblea de la ONU un alegato contra las políticas de Donald Trump

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Naciones Unidas, 24 sep (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, intervino este miércoles ante la Asamblea General de la ONU con un alegato contra una serie de políticas como las que está desarrollando la administración de Donald Trump y frente a las que dijo que España "no va a callar".

Sin citar en ningún momento al presidente estadounidense, todo su discurso estuvo plagado de críticas a actuaciones que están llevando a cabo Trump y otros gobiernos "reaccionarios".

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"No hace falta señalarlos. Todos sabemos quiénes son y cuál es su modus operandi", señaló.

Desde sus primeras palabras ante la Asamblea, dejó claras sus intenciones: "Subo a esta tribuna -dijo- con un solo objetivo, defender aquello que muchos están intentado destruir".

También aseguró que pretendía reivindicar los principios y ambiciones que inspiraron la ONU y que "varios gobiernos aquí presentes desprecian y pretenden desmantelar".

Para Sánchez, desde que intervino por vez primera en este foro hace ocho años, han cambiado cosas en el mundo a peor, como que la apuesta por la paz, la sostenibildad y la igualdad de oportunidades estén siendo atacadas por entidades y gobiernos reaccionarios que quieren devolver a un pasado gris.

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Quienes están al frente de estos gobiernos explicó que empiezan cuestionando las reglas, luego las incumplen porque saben que nadie se atreverá a pedirles cuenta, recortan sus contribuciones a organismos como la ONU y bloquean su capacidad de acción para luego decir que son "inútiles" y e puede prescindir de ellas.

Se trata, a su juicio, de un intento de demolición planificado y coordinado que es presentado como imparable y necesario y que se construye sobre el egoísmo, la ignorancia y la crueldad.

Esas fuerzas reaccionarias dijo que se han ido quitando las caretas y haciéndose con el poder en muchos lugares para lanzar guerras ilegales y masacrar a civiles inocentes, contaminar la atmósfera y el océano como si fueran suyos, y conspirar contra la ONU.

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Observar todo ello reconoció Sánchez que ha transformado su forma de entender el mundo, pero no le ha hecho perder la esperanza al ver a millones de personas en defensa de la paz, los derechos civiles y la naturaleza.

Si asumió que hay que hacer reformas en Naciones Unidas como la de su Consejo de Seguridad para acabar con el derecho de veto de los miembros permanentes y ningún país sea a la vez juez y parte "por muy poderoso que sea".

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También reclamó reforzar organismos como la Corte Penal Internacional, para que puedan investigar, perseguir y sancionar a aquellos que violan las normas, reconstruir la arquitectura de desarme nuclear e imponer una regulación estricta a los tecno-oligarcas.

Para liderar todo ello y ante el fin del mandato del secretario general de la ONU, António Guterres, volvió a defender que su puesto sea ocupado por una mujer latinoamericana, momento en el que resaltó la relevancia del feminismo como una de las principales fuerza de progreso del mundo.

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El presidente del Gobierno recordó que España se ha opuesto a todas las guerras de agresión que ha habido en los últimos años, ya sea en Ucrania, Líbano o Irán, y que se ha negado a aumentar el gasto militar al 5% del PIB, lo que provocó las críticas de Trump.

De la misma forma, resaltó que España impuso el embargo de armas a Israel y condenó "sin matices el genocidio que Netanyahu sigue perpetrando en Gaza", y ha duplicado su inversión en cooperación frente a la "motosierra" que ha recortado un tercio la ayuda mundial al desarrollo.

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"España no elige el camino más fácil. Elige el camino más justo. Lo sabe el mundo entero. Y las fuerzas reaccionarias que quieren destruir el orden multilateral no paran de atacarnos por ello. Quieren que nos acobardemos. Quieren que nos rindamos (...) Yo estoy aquí para decirles alto y claro que se equivocan y no nos vamos a callar", aseveró.

En esa línea, señaló que hay que trabajar para poder decir a las generaciones futuras que "nos dejamos la piel para legarles un mundo más pacífico, más sostenible y más justo".

"Ese -añadió- es el compromiso que quiero dejar en esta tribuna. No en mi nombre sino en el del país al que represento".

José Miguel Blanco