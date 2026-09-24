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España y Bloomberg crean un acelerador de energía verde en Madrid

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Washington 23 sep (EFE).- España y Bloomberg Philanthropies anunciaron este miércoles en la Asamblea General de la ONU una alianza para crear en Madrid un Acelerador de Energía Verde y Redes que busca reforzar la infraestructura eléctrica y aprovechar la generación renovable del país para impulsar su economía.

El proyecto fue presentado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el empresario Michael R. Bloomberg tras el llamado del secretario general de la ONU, António Guterres, a acelerar las inversiones en redes eléctricas ante el crecimiento de las renovables y de la demanda energética, de acuerdo con un comunicado oficial.

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"Al invertir en redes más robustas y acelerar la electrificación, podemos reducir costes, reforzar nuestra independencia energética y atraer nuevas industrias", afirmó Sánchez. España obtiene actualmente alrededor del 60 % de su generación eléctrica de fuentes renovables.

El acelerador trabajará inicialmente en tres áreas: demostrar el valor económico de la energía verde, impulsar a España como centro europeo de tecnología limpia y compartir su experiencia con otros países. Entre los sectores incluidos figuran las baterías, los vehículos eléctricos, el acero verde y las tecnologías solar y eólica.

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Bloomberg Philanthropies apoyará la iniciativa con análisis, movilización del sector privado e intercambio internacional de experiencias, aunque el anuncio no especifica una aportación económica concreta.

"La modernización de las redes contribuirá a reducir costes, fortalecer la industria y aumentar la seguridad energética", afirmó Bloomberg. EFE

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