Xi pide a Trump una relación de “socios, no rivales” entre China y EE.UU.

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Washington, 23 sep (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, al arribar a Washington este miércoles, llamó a Estados Unidos a construir una relación en la que ambos países sean "socios" y no "rivales", según declaraciones a la agencia oficial china Xhinhua.

"China y Estados Unidos deben ser socios, no rivales", dijo Xi en un mensaje escrito dirigido al pueblo estadounidense a su llegada a Washington, donde fue recibido personalmente por el presidente Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, en la base aérea Andrews, en el inicio de su viaje de Estado que se extenderá durante tres días en la capital estadounidense.

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El mandatario chino añadió que la "gran revitalización de la nación china" y el objetivo de Trump de "hacer grande de nuevo a Estados Unidos" pueden avanzar en paralelo, reforzarse mutuamente y beneficiar al mundo, de acuerdo con la agencia china.

Minutos antes del arribo de Xi a Washington, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent anunció en una entrevista con la cadena Fox que acordaron con China ampliar su tregua comercial hasta el 10 de enero, cuando esta estaba prevista a expirar el 10 de noviembre próximo.

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El anuncio se produjo después de una nueva reunión entre Bessent y el viceprimer ministro chino He Lifeng, que encabezaron las negociaciones económicas de sus respectivos países antes del encuentro entre Trump y Xi.

La de esta semana es la primera visita de Estado de Xi a Washington desde 2015, cuando fue recibido por el entonces presidente Barack Obama, y supone el tercer encuentro presencial entre ambos mandatarios desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

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La jornada central será este jueves, cuando Trump y Xi se reunirán en la Casa Blanca y participarán en una ceremonia formal de bienvenida, seguida de una cena de Estado en la residencia presidencial.

El objetivo es rebajar las tensiones en una relación marcada por disputas comerciales, tecnológicas y geopolíticas, desde los aranceles y las tierras raras hasta la guerra de Irán, Taiwán y la carrera por la inteligencia artificial (IA). EFE