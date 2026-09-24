La UE pide una "desescalada inmediata" frente a los temores de una nueva guerra en Etiopía

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Nairobi, 24 sep (EFE).- La Unión Europea (UE) pidió una "desescalada inmediata" de la tensión y que se protejan las vidas civiles y se garantice el acceso humanitario en el norte de Etiopía, después de que rebeldes de la región de Tigré anunciaran una "guerra defensiva" contra fuerzas gubernamentales.

"Es necesario que se produzca una desescalada inmediata (...) Las diferencias solo se pueden resolver mediante el diálogo y no acciones militares", afirmó la UE en un comunicado divulgado este jueves en la red social X por su delegación en Adís Abeba.

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"El respeto por el derecho internacional humanitario es imperativo e innegociable, lo que incluye proteger a la población civil en todo momento y respetar la imparcialidad y la independencia de las operaciones humanitarias", añadió.

Así, la UE condenó "enérgicamente los ataques que afectan a convoyes humanitarios y cualquier caso de denegación del acceso humanitario" y expresó su preocupación por "los diversos ataques con drones" llevado a cabo en las últimas semanas por las fuerzas federales etíopes en Tigré, así como las acciones de los rebeldes.

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La Unión lanzó este mensajes después de las informaciones reportadas por medios locales según las cuales un camión con cargamento humanitario habría sido destruido por un dron en Tigré el pasado día 20.

"La UE mantiene su compromiso de apoyar los esfuerzos para la desescalada, el proceso de mediación liderado por la UA (Unión Africana) y un diálogo constructivo", subrayó.

En este sentido, la UE pidió un "compromiso renovado" con el Acuerdo de Pretoria, el pacto de paz que puso fin a la devastadora guerra que enfrentó entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022 a los rebeldes tigrinos con Adís Abeba.

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El Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) acusó este miércoles al Ejecutivo central de una "invasión y ataque abierto" contra la región y reveló que ordenó a sus fuerzas adoptar una estrategia de "guerra defensiva", tras tomar el control los tres aeropuertos de la región.

Asimismo, una alianza de siete grupos armados y de oposición, que incluye al FPLT, aseguró haber lanzado una ofensiva contra tropas del Gobierno etíope en las también norteñas regiones de Amhara y Afar, después de acusar a Adís Abeba de perpetrar "ataques aéreos y terrestres a gran escala" en diferentes frentes.

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Por su parte, Getachew Reda, asesor para Asuntos de África del Este del primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, acusó en X al FPLT de lanzar en la madrugada del miércoles "una ofensiva a gran escala contra posiciones gubernamentales en Afar y Amhara".

Estas acciones avivan todavía más los temores ante el posible estallido de una nueva guerra en Tigré, tras el conflicto de 2020-2022 en el murieron al menos 600.000 personas, según el mediador de la Unión Africana (UA), el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo. EFE

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