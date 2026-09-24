Agencias

El precio del crudo brent supera los 106 dolares tras dispararse un 3 %

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Madrid, 24 sep (EFE).- El precio del petróleo brent para entrega en noviembre se dispara este jueves por encima de los 106 dólares el barril tras subir un 3 %, ante el aumento de las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán.

A las 10.15 horas de este jueves (8.15 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, ha alcanzado los 106,50 dólares al subir el 3,25 % en el mercado de futuros de Londres.

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Media hora después, suaviza la subida al 2,44 %, hasta los 105,65 dólares.

El brent cotizaba a la baja a primera hora de este jueves, pero poco después de las 8.30 horas (6.30 GMT) se dio la vuelta y ha comenzado a subir con fuerza.

En la víspera, el crudo se disparó casi un 4 %, y superó nuevamente la cota de los 100 dólares, después de las acusaciones lanzadas entre los mandatarios de Estados Unidos e Irán, lo que disipó el optimismo del mercado de los días previos, sobre la posibilidad de avances diplomáticos entre ambos países.

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Al igual que el brent, el petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés), de referencia en Estados Unidos, sube este jueves el 2,42 %, hasta los 94,39 dólares.

Asimismo, el gas natural TTF en el mercado europeo de Países Bajos se revaloriza el 4,03 % y su precio se sitúa en los 74,94 euros el megavatio hora (MWh). EFE

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