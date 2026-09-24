El precio del crudo brent supera los 106 dolares tras dispararse un 3 %

Guardar

Madrid, 24 sep (EFE).- El precio del petróleo brent para entrega en noviembre se dispara este jueves por encima de los 106 dólares el barril tras subir un 3 %, ante el aumento de las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán.

A las 10.15 horas de este jueves (8.15 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, ha alcanzado los 106,50 dólares al subir el 3,25 % en el mercado de futuros de Londres.

PUBLICIDAD

Media hora después, suaviza la subida al 2,44 %, hasta los 105,65 dólares.

El brent cotizaba a la baja a primera hora de este jueves, pero poco después de las 8.30 horas (6.30 GMT) se dio la vuelta y ha comenzado a subir con fuerza.

En la víspera, el crudo se disparó casi un 4 %, y superó nuevamente la cota de los 100 dólares, después de las acusaciones lanzadas entre los mandatarios de Estados Unidos e Irán, lo que disipó el optimismo del mercado de los días previos, sobre la posibilidad de avances diplomáticos entre ambos países.

PUBLICIDAD

Al igual que el brent, el petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés), de referencia en Estados Unidos, sube este jueves el 2,42 %, hasta los 94,39 dólares.

Asimismo, el gas natural TTF en el mercado europeo de Países Bajos se revaloriza el 4,03 % y su precio se sitúa en los 74,94 euros el megavatio hora (MWh). EFE