Cox refuerza su presencia en Guatemala con unos de los mayores parques solares del país, de 75 MWp

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Cox ha anunciado que continúa avanzando en su estrategia de crecimiento en Centroamérica con el desarrollo del proyecto solar fotovoltaico 'Chiquimulilla' en Guatemala, que contempla una capacidad instalada de 75,2 megavatios pico (MWp), lo que supone uno de los complejos solares de mayor escala del mercado guatemalteco, según ha indicado en un comunicado este jueves.

Se trata de una infraestructura que "contribuirá al fortalecimiento de la matriz energética renovable del país, así como a la ampliación de la capacidad de generación limpia del país".

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La firma española ha llegado a un acuerdo para la financiación del proyecto con un 'pool' de entidades liderado por CIFI, que actúa como estructurador y agente líder de la sindicación, participando con recursos propios, junto con el Fondo de Deuda de Infraestructura Sostenible (SIDF, por sus siglas en inglés), gestionado por CIFI Asset Management, BICSA y Banco Aliado como acreedores.

Banco Aliado también participa como banco agente y administrativo de pagos de la facilidad.

APROVECHA LAS CONDICIONES NATURALES DE LA REGIÓN

Entrando al detalle del proyecto, la firma dirigida por Enrique Riquelme ha explicado que este está ubicado en el municipio de Chiquimulilla, en el departamento de Santa Rosa, una de las áreas con mayor irradiación solar de Guatemala, por lo que aprovecha las condiciones naturales de la región para impulsar una generación eléctrica "más sostenible, competitiva y resiliente".

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El proyecto está estructurado en dos fases y cuenta con contratos de suministro de energía a 15 años suscritos con Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) y Distribuidora de Electricidad de Occidente (DEOCSA), obtenidos previamente en la licitación PEG4, lo que aporta "estabilidad financiera y favorece la incorporación de energía renovable al sistema eléctrico nacional".

El desarrollo de esta infraestructura representa un "nuevo hito" dentro de la estrategia de Cox en América Latina, una región que *"concentra importantes oportunidades de crecimiento en sectores clave para la transición energética". De este modo, la compañía ha destacado que "continúa fortaleciendo su presencia en mercados de alto potencial mediante proyectos que combinan sostenibilidad, eficiencia operativa y creación de valor a largo plazo".

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El director de desarrollo de negocios-energía para Arco Central (Centroamérica, Caribe, Colombia y Ecuador) de Cox, Luis Manresa, ha señalado que este proyecto refleja la capacidad de la multinacional "para identificar, desarrollar y ejecutar infraestructuras estratégicas que responden a las necesidades energéticas de los mercados donde operan". "Guatemala cuenta con un elevado potencial para la generación renovable y este fotovoltaico contribuye a acelerar la transición energética del país, al tiempo que refuerza nuestra posición en Centroamérica", ha añadido.

Una vez entre en operación, la instalación generará aproximadamente 167.600 megavatios hora (MWh) de electricidad renovable al año, energía suficiente para abastecer a alrededor de 200.000 hogares. Asimismo, permitirá evitar cerca de 19.600 toneladas de emisiones de dióxido de carbono (CO2) equivalente anuales, "contribuyendo a los esfuerzos de descarbonización y al cumplimiento de los objetivos climáticos del país".

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El director de Arco Central de Cox, Martín Sucre Champsaur, ha subrayado que con 'Chiquimulilla' Cox "continúa ampliando su cartera de activos energéticos en la región y reafirma su compromiso con el desarrollo de infraestructuras esenciales que contribuyen al acceso a energía limpia, al fortalecimiento de la seguridad energética y al crecimiento sostenible de los países donde opera".