Sismo de magnitud 5,4 sacude el sureste de Turquía sin dejar víctimas o daños importantes

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Estambul, 24 sep (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,4 ha sacudido este jueves la provincia de Sanliurfa, en el sureste de Turquía, sin causar víctimas ni daños materiales considerables, según las primeras informaciones.

El sismo tuvo lugar a las 10.40 (7.40 GMT) con epicentro a unos 20 kilómetros al norte de la capital provincial de Sanliurfa, con una magnitud de 5,4, según AFAD, el organismo de emergencias del Gobierno turco.

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El gobernador provincial, Hasan Sildak, explicó a la emisora turca NTV que el temblor había causado "un gran pánico" entre la población, pero que no constan víctimas ni heridos, ni tampoco derrumbes de edificios.

También el ministro de Urbanismo y Medio Ambiente, Murat Kurum, confirmó en X que "por ahora no se ha informado de daños", aunque los equipos seguirán investigando la zona.

El terremoto se pudo sentir en varias provincias vecinas. La población de esta región recuerda aún los dos grandes sismos del 6 de febrero de 2023, de magnitud 7,7 y 7,6, que devastaron una enorme extensión del sureste de Turquía, causando más de 50.000 muertos.

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Sin embargo, el temblor de hoy parece haberse originado en una falla geológica distinta, de mucho menor importancia que la enorme línea de fractura que recorre esta región algo más al norte y causó el terremoto de 2023.