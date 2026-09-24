Sin amenaza concreta contra el papa, Francia despliega un amplio dispositivo de seguridad

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París, 24 sep (EFE).- El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, dijo este jueves que no existe "una amenaza concreta" contra el papa durante su visita a Francia, que comienza mañana hasta el próximo lunes, aunque las autoridades han desplegado un dispositivo de seguridad reforzado ante el riesgo terrorista y la concentración de cientos de miles de personas.

"No existe una amenaza concreta contra el Santo Padre en nuestro país; no hay una preocupación particular, pero permanecemos siempre muy atentos", declaró Nuñez en una entrevista con RCF Notre-Dame, en la que detalló las medidas previstas para la visita del pontífice a París, Lourdes y Metz, y que incluyen controles antiterroristas, sistemas antidrones y miles de efectivos desplegados en los lugares de concentración.

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El principal dispositivo se concentrará en París, donde se esperan unas 600.000 personas el sábado para la misa prevista en la plaza de la Concordia y los Campos Elíseos. Las autoridades establecerán zonas delimitadas para regular el acceso y evitar movimientos de masas, dentro de un perímetro de protección antiterrorista.

Los asistentes deberán someterse a registros y controles físicos, mientras que el código QR previsto para organizar el acceso será recomendable, pero no indispensable para entrar, según precisó Nuñez.

La lucha contra los drones será una de las prioridades del dispositivo de seguridad, señaló el titular de Interior.

"Los drones son utilizados como armas de guerra y también pueden ser utilizados por terroristas, por eso permanecemos muy atentos a su control y a nuestra capacidad para neutralizarlos lo más rápidamente posible", dijo.

Por esa razón, sistemas antidrones serán desplegados en París, Seine-Saint-Denis (afueras de la capital), Lourdes y Metz para detectar y neutralizar rápidamente posibles aparatos peligrosos.

Nuñez señaló que la operación comparte algunos elementos con la seguridad desplegada durante los Juegos Olímpicos de París de 2024, aunque subrayó que se trata de acontecimientos diferentes.

Los tres lugares de la visita contarán con perímetros de protección, servicios especializados, artificieros, sistemas antidrones y efectivos de seguridad adaptados a cada emplazamiento.

Durante los desplazamientos del papa en el papamóvil habrá además una "burbuja" de seguridad alrededor del pontífice. Parte de los agentes encargados de su protección permanecerán fuera de la vista del público, explicó el ministro.

La visita se produce mientras las autoridades siguen preocupadas por los actos contra lugares de culto. Nuñez afirmó que los actos contra los cristianos aumentaron un 6 % durante el primer semestre, hasta superar los 450 casos, y señaló que el 85 % fueron ataques contra bienes, especialmente iglesias.

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El ministro descartó, no obstante, que exista una preocupación específica por un posible aumento de estos ataques debido a la llegada del papa, aunque aseguró que las autoridades mantendrán una vigilancia "extremadamente" elevada.

Nuñez defendió asimismo que la celebración de una misa católica en la plaza de la Concordia es compatible con la laicidad francesa, ya que "la laicidad -dijo- garantiza el libre ejercicio del culto para cada religión", y señaló que el límite para este tipo de acontecimientos en el espacio público es el mantenimiento del orden público.

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Como responsable también de culto, el ministro, que participará en Metz el lunes en un encuentro de diálogo interreligioso, afirmó finalmente que Francia necesita "paz, concordia y diálogo" y consideró que la visita del papa puede contribuir a favorecer ese diálogo. EFE

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