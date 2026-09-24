Agencias

James Rhodes se ofreció a comprar el piso de Maricarmen antes de que la desahuciaran: "¿Qué dirías si fuera tu abuela?"

Imagen KOWUJKHDAVHNRH24FHQWSLHSGU
Guardar

El conocido pianista y escritor James Rhodes ha asegurado que negoció con la empresa que adquirió el inmueble en el que vivía de alquiler Maricarmen, la vecina de 87 años que ha sido desahuciada este miércoles, y se prestó a comprarles la vivienda para frenar el desalojo de la inquilina, que residía allí desde 1956.

Así lo ha afirmado en una entrevista de 'TVE', recogida por Europa Press, en la que el pianista ha defendido que medió con 'Urbagesa', la empresa propietaria del inmueble, ofreciéndose a pagar un alquiler a un "precio razonable del mercado", incluso ha sostenido que estuvo dispuesto a adquirir la vivienda, pero desde la empresa "se han negado a todo".

PUBLICIDAD

"Escribí al fondo diciendo, mire, eso es un desastre para vosotros. Déjame comprar el piso, alquilarlo para ella, y todos ganamos. Vosotros con su dinero, ella con su casa, y nada", ha lamentado Rhodes, que ha acusado a la empresa de "comportarse como tiburones" y no buscar una alternativa para evitar el desalojo de Maricarmen.

Por ello, ha manifestado su incomprensión ante esta oposición y ha conjeturado que la empresa pretenda "mantenerlo vacío mientras el precio sube y sube". "No tiene nada de humano, es beneficio ante todo. Si fuera tu abuela, ¿qué dirías?", ha cuestionado Rhodes, que también ha cargado contra las administraciones y los partidos políticos por haber permitido llegar a esta situación.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Espot defiende en la ONU el multilateralismo como garantía de expresión de los pequeños estados

Espot defiende en la ONU el multilateralismo como garantía de expresión de los pequeños estados

El PP culpa a la política de vivienda del Gobierno por el desahucio de Maricarmen: "El decreto no lo hubiera arreglado"

El PP culpa a la política de vivienda del Gobierno por el desahucio de Maricarmen: "El decreto no lo hubiera arreglado"

'Ink', dirigida por Danny Boyle, es la película sorpresa de la 74 edición del Festival de San Sebastián

'Ink', dirigida por Danny Boyle, es la película sorpresa de la 74 edición del Festival de San Sebastián

PP lleva al Senado reformar la Ley de Extranjería para "blindar el rechazo en frontera" también para quien entra a nado

PP lleva al Senado reformar la Ley de Extranjería para "blindar el rechazo en frontera" también para quien entra a nado

Bertín Osborne revela los detalles de su vasectomía: "Eso cogió volumen y volumen... daba un poco de canguelo"

Bertín Osborne revela los detalles de su vasectomía: "Eso cogió volumen y volumen... daba un poco de canguelo"