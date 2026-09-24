'Ink', dirigida por Danny Boyle, es la película sorpresa de la 74 edición del Festival de San Sebastián

24/09/2026 La película sorpresa de la 74º edición del Festival de San Sebastián es 'Ink', dirigida por Danny Boyle y protagonizada por Jack O'Connell, Guy Pearce y Claire Foy POLITICA PAÍS VASCO ESPAÑA EUROPA GUIPÚZCOA SSIFF

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La película sorpresa de la 74 edición del Festival de San Sebastián es Ink, dirigida por Danny Boyle y protagonizada por Jack O'Connell, Guy Pearce y Claire Foy. El filme se proyectará en el Teatro Victoria Eugenia este viernes a las 11.30 horas en un pase para personas acreditadas y público, mientras que la proyección del sábado, a las 16.00 horas, contará con la presencia del cineasta.

El largometraje tuvo su estreno mundial en la sección oficial del Festival de Venecia y se estrenará en cines en España el próximo 6 de enero distribuida por Wanda, según han explicado desde el certamen donostiarra.

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El filme está escrito por James Graham y está basado en su obra de teatro homónima. La película está ambientada en 1969, cuando un grupo de visionarios disidentes encabezados por Rupert Murdoch y Larry Lamb tuvieron la idea de transformar un periódico británico y "cambiar para siempre el rostro de los medios de comunicación a nivel mundial".

'Ink' es una producción de Studiocanal, Media Res y House Productions. Danny Boyle produce la película junto a Tessa Ross (Conclave, The Zone of Interest) y Michael Ellenberg (The Morning Show, Pachinko).

Tracey Seaward (The Two Popes, Philomena) también forma parte del equipo como productora, mientras que Tonia Davis, Anna Marsh, Ron Halpern, Joe Naftalin, Zoë Edwards, James Graham y Sudie Smyth ejercen de productores ejecutivos.

Studiocanal estrenará la película en cines en sus territorios de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Benelux, Australia y Nueva Zelanda. Studiocanal se encarga de las ventas internacionales. 'Ink' se ha vendido en todos los territorios del mundo.

El cineasta y productor británico Danny Boyle se curtió en el teatro dirigiendo para el Royal Court Theatre y la Royal Shakespeare Company de Londres, así como episodios para varias series de televisión hasta su primer largometraje, 'Shallow Grave' (Tumba abierta, 1994), con el que ganó la Concha de Plata al mejor director en San Sebastián.

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Es conocido por dirigir, entre otras películas, '28 Years Later' (28 años después, 2025), tras el filme original '28 Days Later' (28 días después, 2002); 'Yesterday' (2019), 'Steve Jobs' (2015), '127 Hours' (127 horas, 2010) o 'Slumdog Millionaire' (2008), entre otras, que está considerada como una de las pocas películas en la historia del cine que arrasó en los Oscar, los BAFTA, los Globos de Oro y los premios PGA y DGA, tanto en la categoría de mejor película como en la de mejor director.

Además, también dirigió 'Trainspotting' (1996), programada el año de su estreno en el Velódromo y recuperada en 2004 en la retrospectiva Incorrect@s, y su secuela 'T2: Trainspotting' (2017).

El Festival de San Sebastián recuperó en 2019 la tradición de anunciar una película sorpresa y estos han sido los largometrajes programados en cada edición: 'Joker' (Todd Phillips, 2019), 'Sportin' Life' (Abel Ferrara, 2020), 'Spencer' (Pablo Larraín, 2021), 'Blonde' (Andrew Dominik, 2022), 'The Killer' (El asesino, David Fincher, 2023), 'Joker: Folie à Deux' (Todd Phillips, 2024) y 'Frankenstein' (Guillermo del Toro, 2025). Además, desde 2022 la película sorpresa cuenta con el patrocinio de la empresa constructora Antiguo Berri.

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