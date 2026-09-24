Fujimori anuncia un plan de reforestación en los Andes de Perú por 300 millones de dólares

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Naciones Unidas/Lima, 23 sep (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció este miércoles en Nueva York el programa Sierra Verde para reforestar 50.000 hectáreas en los Andes peruanos con una inversión privada de 300 millones de dólares.

El gasto está contemplado en los próximos cinco años y, según aseguró Fujimori, permitirá preservar 100 millones de metros cúbicos de agua subterránea.

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El anuncio se produjo en un encuentro organizado por Rainforest Alliance, en el marco de la Semana de Alto Nivel de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

Fujimori explicó que Perú es un país con "una inmensa riqueza nacional y diversidad, uno de los mejores en el planeta, desde la costa, Andes y la Amazonía, que alberga una extraordinaria combinación de recursos marinos, suelo y biodiversidad".

"Queremos que esta extraordinaria riqueza natural esté presente en un lugar diferente en nuestra estrategia de desarrollo", dijo la mandataria sobre el programa, que impulsó en su momento su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), un ingeniero agrónomo de profesión.

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En ese sentido, aclaró que "no estamos empezando desde cero" porque Perú tiene "políticas, programas, inversión pública, mecanismos de ecosistema de servicios, compromisos climáticos, conocimiento científico y una extraordinaria experiencia y liderazgo de nuestras comunidades indígenas y comunidades rurales".

Al dirigirse a potenciales inversores, Fujimori señaló que el programa generará más de 350.000 puestos de trabajo y podría beneficiar a 100 comunidades andinas que tendrán un mejor acceso al agua para su manejo en actividades agrícolas.

Por su parte, el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, indicó que uno de los objetivos es vincular la conservación de los ecosistemas con oportunidades económicas sostenibles para las comunidades y, a la vez, generar condiciones que favorezcan la inversión privada.

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"Queremos construir junto con nuestros socios una cartera de inversiones que combine impacto climático, viabilidad económica y beneficios concretos para las poblaciones", anotó Huaroc.

El ministro detalló que esta estrategia contempla alianzas financieras, fondos de respaldo ambiental y mecanismos de financiamiento que permitan convertir iniciativas con impacto ambiental y social en inversiones viables y escalables.

En tal sentido, Huaroc dijo que el siguiente paso será ampliar la escala de estas iniciativas y movilizar inversiones para que la conservación de los ecosistemas, la transformación productiva y el aprovechamiento sostenible de los recursos generen mayores oportunidades de desarrollo, empleo y competitividad para el país.

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El encuentro denominado 'Invirtiendo en el Perú del Futuro: Sostenibilidad, Competitividad y Liderazgo Climático Global a través de sus Comunidades Campesinas e Indígenas' contó además con la participación del canciller peruano, Carlos Espá, y el representante permanente de Perú ante la Organización de las Naciones Unidas, embajador Carlos Pareja.

La actividad convocó a representantes de bancos multilaterales de desarrollo, fundaciones e inversionistas privados interesados en promover inversiones sostenibles en el país sudamericano.EFE