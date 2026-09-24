Argentina y EE.UU. crean corredor Andes-Atlántico con foco en hidrocarburos y minerales

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Buenos Aires, 23 sep (EFE).- Los Gobierno de Argentina y de los Estados Unidos anunciaron este miércoles que impulsarán un corredor para unir mediante diversas infraestructuras los Andes con el Atlántico, con foco en el desarrollo y el comercio de hidrocarburos y minerales críticos y con financiación estadounidense ya comprometida por al menos 7.000 millones de dólares.

La iniciativa fue anunciada por el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, y el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, en Nueva York, donde por estos días se celebra la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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En un comunicado conjunto, ambos Gobiernos señalaron que el 'corredor Andes-Atlántico' busca "fortalecer y modernizar la infraestructura que conecta los sectores económicos vitales de Argentina con los principales puertos del Atlántico y los mercados de Occidente".

"Con este nuevo corredor económico, Argentina y Estados Unidos dan un nuevo paso en línea con su compromiso con la seguridad, la protección y la prosperidad del Hemisferio Occidental y de sus cadenas de suministro críticas", resaltaron.

Según explicaron, la iniciativa tiene como objetivo facilitar la inversión pública y privada en infraestructura de transporte, energía y digital a largo plazo.

Atravesado por los Andes de norte a sur, todo el sector oeste del extenso territorio argentino destaca por su riqueza minera -cobre, oro, plata y litio- y la colosal formación de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, dos sectores con importantes proyectos de inversión en curso para, entre otros objetivos, desarrollar infraestructura que permita exportar los recursos a través de puertos sobre el Atlántico sur.

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Según el comunicado, las exportaciones de minerales, petróleo y gas aumentarán a través de inversiones estadounidenses y respaldadas por el país norteamericano en ferrocarriles, vías navegables, puertos, oleoductos e infraestructura de generación y transmisión de energía.

Uno de los puntos de la iniciativa anunciada este miércoles prevé desarrollar comercialmente los recursos de Vaca Muerta a través de inversión, tecnología e instrumentos financieros de Estados Unidos, incluidos préstamos directos, garantías de préstamos y productos de seguros para movilizar capital, equipos y proveedores de servicios de ese origen.

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En el sector minero, ambos países buscarán identificar oportunidades en minerales críticos.

De acuerdo al comunicado, Estados Unidos promoverá el desarrollo en el de instrumentos de financiación y asistencia técnica de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EE.UU., del Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos (EXIM Bank), de la Agencia de Comercio y Desarrollo de EE.UU., así como del sector privado, para apoyar el desarrollo del corredor.

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Según afirmó a través de redes sociales el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas, "a través del EXIM Bank, Estados Unidos destinará hasta 7.000 millones de dólares para minerales críticos y energía en Argentina".

De acuerdo al comunicado conjunto, Argentina, por su parte, se compromete a continuar "fortaleciendo su entorno legal y regulatorio, así como la protección a la inversión para atraer capital extranjero".

El corredor Andes-Atlántico forma parte de la Asociación para la Infraestructura e Inversión Global del G7 y se basa en el apoyo de Estados Unidos al desarrollo de corredores económicos estratégicos a nivel global que aseguran las cadenas de suministro estadounidenses.

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Los corredores ya existentes incluyen el Corredor Económico India-Medio Oriente-Europa, la Ruta de Transporte Transcaspiana en Asia Central y el Cáucaso, el Corredor de Lobito en el África Subsahariana y el Corredor Económico de Luzón en Filipinas. EFE