El Niño podría causar 451.000 muertes adicionales por calor en el mundo, según científicos

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Los Ángeles (EE.UU.), 23 sep (EFE).- Unas 451.000 personas más podrían perder la vida a causa del calor durante los primeros nueve meses (de junio 2026 a febrero 2027 ) por las afectaciones de El Niño a nivel mundial, en comparación con un año normal, según un informe del Climate Impact Lab de la Universidad de Chicago revelado este miércoles.

Los científicos prevén que las temperaturas terrestres mundiales se situarán 1,2 °C por encima de lo normal en los próximos meses, debido en gran medida al actual ‘Súper El Niño’, que comenzó en junio y cuya duración se espera que se extienda hasta la primavera del hemisferio norte.

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Estas condiciones de calor anómalo se asemejarán a las temperaturas más elevadas que, según las proyecciones, traerá consigo el cambio climático dentro de 20 años y provocarán un 44 % más de días de calor extremo de lo que cabría esperar en un año normal.

"En la práctica, El Niño nos está empujando hacia el futuro —exponiéndonos a temperaturas que no serán la norma hasta dentro de dos décadas— antes de que tengamos tiempo de adaptarnos y protegernos", citó el estudio.

Los investigadores estiman que unas 451.000 personas más morirán a causa de las altas temperaturas hasta febrero próximo, una cifra que esperan "aumenten aún más", especialmente porque los efectos —como las temperaturas superiores a la media y las muertes relacionadas con el calor— se prolongarán hasta junio y julio de 2027.

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Los países más afectados serían Nigeria, Sudán, Níger y Chad que podrían contabilizar en conjunto más de 65.000 muertes relacionadas con el calor.

Los investigadores estiman que Filipinas, Vietnam, Tailandia, Camboya e Indonesia registrarían cerca de 40.000 muertes en total, mientras que Brasil podría experimentar hasta 13.300 muertes por calor en esos nueve meses.

En Estados Unidos los científicos proyectan que El Niño podría dejar hasta 3.500 fallecidos más, con el estado de Texas como el más afectado por las altas temperaturas.

Venezuela y Colombia se exponen a registrar 2.300 y 2.200 decesos, respectivamente a causa del fenómeno meteorológico. EFE