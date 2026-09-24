Ejército mexicano captura a un jefe regional del cartel de Tepalcatepec buscado por EE.UU.

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Ciudad de México, 23 sep (EFE).- La Secretaría de la Defensa de México informó este miércoles de la detención en el estado de Michoacán (oeste) de un presunto líder regional del cartel de Tepalcatepec, que era buscado por autoridades de Estados Unidos con una recompensa de hasta tres millones de dólares.

El detenido fue identificado como alias Kamoni, señalado como "jefe regional del Cartel de Tepalcatepec, con presencia en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista (Michoacán)", apuntó la Defensa mexicana, en un comunicado.

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El presunto líder regional cuenta con una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos, por delitos de narcotráfico, añadió la autoridad.

"El gobierno de ese país ofrecía tres millones de dólares por información que llevara a su captura", apuntó.

La detención fue realizada por agentes de la Guardia Nacional, del Ejército mexicano y de Interpol México, en Tepalcatepec, como resultado del intercambio de información con Interpol.

En México, al detenido se le atribuye la generación de violencia en la región, así como "la elaboración y distribución de drogas sintéticas", añadió la Defensa.

También se le vincula con la extorsión a empresarios del sector citrícola, y es identificado además como colaborador cercano de alias Abuelo, jefe del Cartel de Tepalcatepec.

La captura se suma a una serie de arrestos recientes de operadores ligados a las cadenas de suministro de drogas sintéticas y a redes con interés directo para la justicia estadounidense.

El martes, fuerzas de seguridad detuvieron en Ciudad de México a alias Don Flaco, presunto operador de una red de precursores químicos procedentes de China, requerido por la justicia estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico.

El arresto ocurre además en un contexto de creciente presión de Estados Unidos sobre México para contener el tráfico de drogas, en especial fentanilo, elaborado con precursores procedentes de China, según Washington.