Pakistán afirma haber bombardeado bases afganas en medio de una escalada de tensión

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Islamabad, 24 sep (EFE).- El Gobierno de Pakistán afirmó este jueves haber llevado a cabo "ataques aéreos y con drones de precisión contra 10 emplazamientos en Afganistán utilizados para el lanzamiento y almacenamiento" de aeronaves no tripuladas, en medio de una escalada de hostilidades tras los bombardeos sobre territorio afgano el pasado lunes.

"Los ataques fueron deliberados, precisos, calibrados y proporcionados, y se limitaron estrictamente a objetivos militares identificados directamente vinculados a los intentos de ataque contra Pakistán", expresó el ministro de Información pakistaní, Attaullah Tarar, en su cuenta de X, sin detallar la ubicación o si dichos objetivos corresponden al régimen talibán o a grupos terroristas que operan en la frontera común.

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El ataque de Islamabad responde a la "incursión deliberada e ilegal de drones en territorio pakistaní el 23 de septiembre", lanzados desde "territorio afgano", que, según el ministro, no llegaron a alcanzar sus objetivos.

El fuego cruzado se produce días después de que Pakistán bombardeara presuntos refugios terroristas a lo largo de la frontera afgana, un ataque en el que Islamabad reivindicó haber matado a 28 militantes.

Kabul aseguró que la ofensiva impactó en zonas civiles y denunció la muerte de tres personas. Más tarde, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) confirmó que tres civiles murieron y cuatro resultaron heridos en Kunar a causa de los ataques aéreos.

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Las tensiones entre ambos países escalaron esta semana después del atentado suicida del viernes contra un complejo policial en la provincia paquistaní de KP, que se saldó con al menos 50 muertos, entre ellos 27 agentes de policía.

Islamabad acusa al régimen talibán de Kabul de dar refugio en su territorio a grupos terroristas que atentan en suelo paquistaní, alegaciones que Afganistán niega.

El conflicto entre los países vecinos ha escalado hasta escaramuzas fronterizas y bombardeos paquistaníes, los cuales han dejado casi quinientos civiles afganos muertos y más de 1.200 heridos desde octubre de 2025, según la UNAMA. EFE