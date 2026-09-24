Los cancilleres de Ucrania e Irán se reúnen en la ONU para frenar la escalada de tensiones

Guardar

Redacción internacional, 23 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, informó este miércoles que se reunió en Nueva York con su homólogo iraní, Abás Araqchí, al margen de la 81ª sesión de la Asamblea General de la ONU, para discutir "pasos mutuos que eviten un mayor agravamiento de las tensiones" entre ambos países, enfrentados por el suministro de drones iraníes a Rusia y un reciente incidente en el mar Caspio.

"La diplomacia consiste en la conversación directa, incluso en circunstancias difíciles", escribió Sybiha en su cuenta de X, donde precisó que el encuentro dio continuidad a una llamada telefónica que ambos mantuvieron en julio.

PUBLICIDAD

Según el canciller ucraniano, las dos partes acordaron "mantener abiertos los canales de comunicación existentes" e intercambiaron opiniones "sobre la situación en Oriente Medio y Europa, así como sobre los distintos procesos de paz en curso".

Sybiha añadió que reiteró "la posición de Ucrania a favor de un pronto restablecimiento de la paz y la estabilidad" en ambas regiones.

Las relaciones entre Kiev y Teherán atraviesan un fuerte deterioro. Ucrania acusa a Irán de haber suministrado a Rusia drones de ataque tipo Shares, utilizados de forma masiva contra ciudades e infraestructura energética ucranianas desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

PUBLICIDAD

A ese conflicto se sumó en julio la denuncia de Teherán, que atribuyó a Ucrania un ataque mortal contra un buque comercial iraní en el mar Caspio. El Ministerio de Exteriores de Irán convocó entonces al encargado de negocios ucraniano para protestar por lo que calificó como un acto "hostil y criminal". EFE