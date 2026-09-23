Agencias

Zelenski agradece a Burnham el apoyo británico y afirma que Rusia "está preparando un nuevo ataque masivo"

Imagen L4WXY7YG7JDPFKUT7FOB3PYYNQ
Guardar

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido al primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, su "apoyo" a Kiev, específicamente por los misiles de crucero de largo alcance 'Storm Shadow', en un encuentro en el que ha alertado de que Rusia "está preparando un nuevo ataque masivo" contra territorio ucraniano.

"Le estamos muy agradecidos a usted personalmente, a todo su país, a su gran nación", ha expresado Zelenski al líder británico, al que ha dado las "gracias por su apoyo y por todos los paquetes" de sanciones a Rusia.

PUBLICIDAD

Asimismo, le ha expresado "de parte de todos" los soldados ucranianos su "más profundo respeto" a la industria militar británica "por los 'Storm Shadow'", misiles aire-tierra de largo alcance. "Es un instrumento de defensa absolutamente excelente y único", ha declarado el mandatario.

Por otra parte, Zelenski ha aprovechado el encuentro para advertir, citando a los servicios de Inteligencia ucranianos, que "Rusia está preparando un nuevo ataque masivo contra Ucrania".

En este marco, ha asegurado coincidir él y Burnham en que "mientras continúe la guerra, las sanciones deben mantenerse e incluso reforzarse". "Cuando los ucranianos viven a diario bajo la amenaza de ataques con misiles y drones, levantar las sanciones es impensable", ha aseverado.

PUBLICIDAD

Si bien la oficina del primer ministro británico no se ha pronunciado sobre este encuentro, el dirigente laborista ha prometido durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU "ayudar a Ucrania a proteger sus cielos y a los civiles" previendo una nueva ofensiva invernal rusa contra ciudades e instalaciones energéticas ucranianas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Trump insiste en dialogar con Corea del Norte y omite el tema de Ormuz en reunión con Seúl

Infobae

Ascienden a nueve los muertos por las fuertes lluvias causadas por un tifón en la costa del este de Japón

Ascienden a nueve los muertos por las fuertes lluvias causadas por un tifón en la costa del este de Japón

Líder de banda criminal peruana Los Pulpos capturado en Bolivia va a cárcel en base naval

Infobae

Trump celebra el acuerdo sobre Groenlandia y asegura que dará a EEUU control permanente de su seguridad

Trump celebra el acuerdo sobre Groenlandia y asegura que dará a EEUU control permanente de su seguridad

El precio del petróleo brent baja más del 1 %, hasta los 97 dólares

Infobae