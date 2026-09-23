Zelenski agradece a Burnham el apoyo británico y afirma que Rusia "está preparando un nuevo ataque masivo"

Guardar

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido al primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, su "apoyo" a Kiev, específicamente por los misiles de crucero de largo alcance 'Storm Shadow', en un encuentro en el que ha alertado de que Rusia "está preparando un nuevo ataque masivo" contra territorio ucraniano.

"Le estamos muy agradecidos a usted personalmente, a todo su país, a su gran nación", ha expresado Zelenski al líder británico, al que ha dado las "gracias por su apoyo y por todos los paquetes" de sanciones a Rusia.

PUBLICIDAD

Asimismo, le ha expresado "de parte de todos" los soldados ucranianos su "más profundo respeto" a la industria militar británica "por los 'Storm Shadow'", misiles aire-tierra de largo alcance. "Es un instrumento de defensa absolutamente excelente y único", ha declarado el mandatario.

Por otra parte, Zelenski ha aprovechado el encuentro para advertir, citando a los servicios de Inteligencia ucranianos, que "Rusia está preparando un nuevo ataque masivo contra Ucrania".

En este marco, ha asegurado coincidir él y Burnham en que "mientras continúe la guerra, las sanciones deben mantenerse e incluso reforzarse". "Cuando los ucranianos viven a diario bajo la amenaza de ataques con misiles y drones, levantar las sanciones es impensable", ha aseverado.

PUBLICIDAD

Si bien la oficina del primer ministro británico no se ha pronunciado sobre este encuentro, el dirigente laborista ha prometido durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU "ayudar a Ucrania a proteger sus cielos y a los civiles" previendo una nueva ofensiva invernal rusa contra ciudades e instalaciones energéticas ucranianas.