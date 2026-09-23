Israel anuncia la muerte del jefe de finanzas de Hamás en un ataque en el sur de la Franja de Gaza

09/09/2026 September 9, 2026, Northern Command, Israel: Israeli Prime Minister BENJAMIN NETANYAHU (L) and Defense Minister ISRAEL KATZ (R) observe operational activity from an IDF observation post on Mount Hermon near the Israeli Syrian border. The high level visit aimed to assess northern border readiness, review force deployment, and receive tactical intelligence briefings on the Syrian sector. POLITICA Prime Minister'S Media Ad / Zuma Press / Europa Pr

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, han anunciado este miércoles la muerte del jefe del departamento de finanzas del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Muhamad Abú Aluán, en un ataque perpetrado por las tropas israelíes en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

En un comunicado conjunto, han elogiado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y a la Agencia de Seguridad de Israel (ISA) por esta "precisa operación" y por sus "agresivas acciones" para frustrar a sus enemigos.

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"Continuaremos persiguiendo a los comandantes y operativos de Hamás, atacando sus fuentes de financiación y destruyendo su infraestructura terrorista", han aseverado Netanyahu y Katz, quienes han insistido en que no permitirán que el grupo islamista "reconstruya su fuerza". "No nos detendremos hasta que Hamás ya no exista en Gaza", han sentenciado.

El anuncio se produce en una jornada en la que al menos cuatro palestinos han muerto a causa de varios ataques ejecutados por el Ejército israelí, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', al menos dos personas han fallecido precisamente en un bombardeo contra un vehículo cerca de una intersección en el norte de la ciudad de Jan Yunis, un incidente que coincide espacialmente con el anuncio militar israelí. Otros dos han muerto en sendos ataques contra el campamento de refugiados de Al Bureij (centro) y la ciudad de Gaza (norte).

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Las autoridades de la Franja, controladas por Hamás, han denunciado este mismo miércoles que el balance de víctimas a causa de la ofensiva israelí supera ya los 1.400 fallecidos. El Ministerio de Sanidad gazatí ha confirmado tres muertos y 18 heridos durante el último día, elevando el total desde el 11 de octubre de 2025 a 1.402 muertos y 4.881 heridos. Además, han notificado la recuperación de 834 cuerpos en zonas de las que se retiraron las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo.

En total, desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques ejecutados por Hamás el 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial israelí--, las autoridades gazatíes han registrado 73.922 palestinos muertos y 174.995 heridos.

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