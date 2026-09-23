Sánchez niega haber cambiado su posición sobre Marruecos al constatar los fallos en Ceuta

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Nueva York, 23 sep (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reiteró este miércoles el reconocimiento a la labor de Marruecos para evitar nuevas entradas de migrantes en Ceuta y rechazó que sus palabras en las que dijo que fallaron los controles fronterizos el 30 de julio, suponga un cambio en su discurso.

Sánchez se refirió a la situación que sigue viviendo Ceuta y a las relaciones con Marruecos en la rueda de prensa que ofreció en Nueva York con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU.

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La víspera, en una entrevista en CNN, dijo que está claro que el mecanismo de control fronterizo de Marruecos falló en la entrada masiva de personas en Ceuta el pasado 30 de julio y, por eso, ha pedido a este país respuestas y medidas.

Ante las interpretaciones de que eso supone un cambio en su posición sobre la responsabilidad de Marruecos, lo negó ante los periodistas y recalcó que es lo mismo que ha venido diciendo siempre, que los mecanismos de control de la frontera no fueron suficientes.

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Insistió en la colaboración de Marruecos demostrada, según él, en su despliegue policial ante las amenazas de una nueva entrada masiva.

Algo que dijo que deberían reconocer no solo el Gobierno, sino también partidos "que son muy rápidos en criticar pero luego, cuando hay una respuesta, no lo reconocen".

Sánchez informó de que ha hablado durante su estancia en Nueva York con líderes europeos y de otros países y que lo que ha encontrado ha sido mucha empatía no solo con España, sino también con los migrantes.

"Decir que un niño o niña de 10 años es un invasor, como dicen algunos partidos, suena raro", comentó.

Explicó que hay tres ámbitos de actuación del Gobierno ante la situación en Ceuta: el control de las fronteras, la gestión humanitaria y el relanzamiento económico de Ceuta.

Respecto a este último recordó que recientemente se ha convalidado en el Congreso un paquete económico de ayudas, y las que va a recibir la ciudad hasta final de año llegarán a 309 millones de euros.

En cuanto a la gestión humanitaria, afirmó que no está reñido el orden y el respeto a la legalidad con el trato digno y humano que merecen las personas migrantes.

"Se están haciendo las cosas bien en cuanto a la reubicación, el triaje y las entrevistas con los migrantes", señaló Sánchez.

Ante el tercer punto, la protección de las fronteras, destacó que su Gobierno las ha reforzado en Ceuta y Melilla aunque entiende que no es suficiente y por eso hay que invertir más y ya están previstos 170 millones de euros con ese objetivo. EFE

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(Foto)(Vídeo)(Audio)