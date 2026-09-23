Telefónica España crea una unidad de Hardware y Dispositivos y ficha en Lenovo a Alberto Ruano para liderarla

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Telefónica España ha creado la Dirección de Hardware y Dispositivos dentro de su negocio residencial ('B2C') para agrupar todo el negocio de terminales, dispositivos y equipamiento 'hardware' de la compañía, una nueva unidad que estará liderada a partir del próximo 1 de octubre por Alberto Ruano, hasta ahora director general de Lenovo para España y Portugal.

La nueva unidad dependerá del director general de Ingresos (Chief Revenue Officer) de Telefónica España, Óscar Candiles, y formará parte de su Comité de Dirección, según ha informado este jueves la 'teleco' en un comunicado.

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La nueva dirección gestionará el negocio de dispositivos de principio a fin, lo que abarca el portfolio, la relación y la negociación con los fabricantes, el diseño de la oferta, la comercialización, la logística, el aprovisionamiento, la cadena de suministro y el control económico.

LA DECISIÓN LLEGA EN UN "BUEN MOMENTO"

La 'teleco' ha destacado que esta decisión llega en un "buen momento", dado que entre enero y agosto de este año Movistar vendió 900.000 dispositivos, un 10% más que en el mismo periodo del año anterior, un crecimiento impulsado principalmente fuera del smartphone, donde el 42% de los equipos vendidos corresponde a otras categorías --seis puntos más que hace un año-- como relojes inteligentes (+29%), electrodomésticos (+28%), tablets (+29%) y televisores (+26%).

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De este modo, la compañía ofrece actualmente más de 800 referencias que abarcan desde smartphones, tablets o consolas hasta pequeño y gran electrodoméstico, un catálogo al que se han sumado propuestas clave para este impulso como 'Movistar Swap', servicio lanzado en septiembre de 2025 que permite disfrutar de un dispositivo por una cuota mensual y decidir tras 24 ó 36 meses si renovarlo por el último modelo o conservar el actual, tras lo cual Movistar recoge el equipo antiguo para su reacondicionamiento o reciclaje.

"Los clientes ya no vienen a Movistar solo a por un móvil. Vienen a por la tele del salón, la tablet de los niños, el portátil para trabajar desde casa o el reloj con el que salen a correr. Ese cambio ya está en nuestras cifras", ha explicado el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa.

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UNA APUESTA CON ENTIDAD PROPIA

En este contexto, la compañía ha detallado que quiere ir "más lejos" y por eso se crea una unidad específica.

El objetivo es que los dispositivos alcancen el peso que ya tienen otros negocios que Telefónica ha construido con entidad propia dentro del grupo, como la televisión en el hogar o las soluciones digitales para empresas.

"Asumimos el reto de ser la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales, que incluye la mejor y más completa gama de dispositivos. Sabemos acercar los servicios de valor a la gente: lo hicimos ya con la televisión en los hogares. Queremos hacer lo mismo con los dispositivos. Por eso les damos una unidad propia, con su equipo y su ambición, y por eso hemos buscado a alguien como Alberto Ruano", ha comentado Ochoa.

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El presidente de Telefónica España ha indicado que Alberto Ruano conoce este sector "como pocos". "Ha dirigido dos de las grandes marcas de tecnología en España y sabe lo que espera un cliente cuando compra un dispositivo", ha añadido Ochoa.

Por su parte, Ruano ha señalado que Movistar tiene algo "muy valioso", que pasa por "una relación diaria con millones de hogares y empresas que confían en ella"."Mi reto es que esa relación sea también la mejor puerta de entrada a la tecnología para todos ellos, con el mejor producto, en las mejores condiciones y en el momento en que lo necesitan", ha considerado.

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PERFIL DE ALBERTO RUANO

Alberto Ruano (Madrid) suma más de 25 años de trayectoria en la dirección de negocios de tecnología.

En concreto, se incorporó a Toshiba España en el año 2000 como director de Negocio de Audio/Vídeo Profesional, asumiendo en 2001 la dirección general de Toshiba Visual Products, un año después la dirección general de Ventas y, entre 2006 y 2013, la dirección general de Toshiba España.

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Posteriormente, en 2013, se incorporó a Lenovo como director general de Empresas y Administración Pública para España y Portugal y, en 2016, fue nombrado director general de la compañía en ambos países --cargo que ha ocupado hasta septiembre de 2026--, periodo bajo el cual Lenovo se ha consolidado como líder del mercado de PC en la Península Ibérica.