Alba Díaz, de los abdominales de su abuelo 'El Cordobés' con 90 años, al cáncer de piel de su tía Rocío Martín Berrocal

23/09/2026 Alba Díaz en los premios Gen ¡H! de la revista ¡Hola! celebrados este martes en Las Ventas. Su autenticidad y naturalidad en redes sociales, compartiendo su día a día con sus seguidores y dando normalidad a 'problemas' sobre los que otras influencers no suelen hablar con tanta franqueza -como el aumento de peso o los ataques que recibe por no tener medidas de modelo- han servido a Alba Díaz para alzarse con el premio Gen ¡H! de la revista ¡Hola! en la categoría de Impacto Positivo y Autenticidad en una gala celebrada este martes en la madrileña plaza de Las Ventas. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Su autenticidad y naturalidad en redes sociales, compartiendo su día a día con sus seguidores y dando normalidad a 'problemas' sobre los que otras influencers no suelen hablar con tanta franqueza -como el aumento de peso o los ataques que recibe por no tener medidas de modelo- han servido a Alba Díaz para alzarse con el premio Gen ¡H! de la revista ¡Hola! en la categoría de Impacto Positivo y Autenticidad en una gala celebrada este martes en la madrileña plaza de Las Ventas.

Una cita muy especial y significativa para la hija de Vicky Martínez Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' -ya que como ha revelado emocionada es la primera vez que recibe un galardón a su trayectoria como creadora de contenido- en la que por primera vez se ha pronunciado sobre el estado de salud de su tía Rocío Martín Berrocal después de que este fin de semana haya hecho público que padece un carcinoma basocelular -un tipo de cáncer de piel- por el que ha recibido tratamiento en las últimas semanas y que afortunadamente se ha quedado en un gran susto, ya que como ella misma ha revelado ya está recuperada.

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"Me encanta que lo haya contado ella personalmente. Hay que revisarse en todos los aspectos, tanto en el ginecólogo, urólogo... o sea, yo creo que es importante que no se nos pase. Porque a la ocasión puedes encontrar una respuesta o te puede estar pasando algo que no contabas con ello. Totalmente" ha expresado, aplaudiendo la valentía de su tía ante este problema de salud: "Ella le quita mucho peso a todo, entonces es una persona muy positiva y si a ella no la veíamos preocupada tampoco queríamos atorarle ni preguntarle más. Entonces, bueno, yo creo que ha sido una etapa de su vida. Ha estado todo el veranito con la gorra". "Siento que ha sido un privilegio y una suerte dentro de todo lo que puede pasar hoy en día. Y por esa parte estoy muy contenta y muy feliz de que haya sido y se haya quedado solo en eso" ha reconocido con una sonrisa.

No es el único miembro de su familia que se ha convertido en noticia en los últimos días, ya que su abuelo Manuel Benítez 'El Cordobés' ha impactado con su buena forma física, presumiendo de su abdmomen a los 90 años, en su reaparición ante las cámaras. Y aunque Alba ha asegurado que no ha visto las imágenes sí ha confesado que "así es como sueño llegar yo a los 90 la verdad. Ese es el objetivo".

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Sobre lo que sin embargo no ha querido pronunciarse ha sido sobre las críticas a su madre por parte de unos primos, que no han dudado en arremeter contra Vicky, contra Rocío y contra su padre, José Luis Martín Berrocal, a raíz del estreno de la segunda temporada de su reality 'Las Berrocal' en el que visitan el pueblo onubense del recordado ganadero para reencontrarse con parte de su familia paterna: "Yo os juro por mi vida que me diréis, ¿esta chica se lo está inventando? Os prometo que no veo nada, estoy súper centrada en mi carrera, en mis proyectos, en mi relación... y no sé de qué estáis hablando, de verdad, os lo juro, me encantaría poder contestaros, pero yo solo sé que no sé nada. Gracias" ha zanjado evitando entrar en polémicas.