La OCDE mejora en 4 décimas la previsión de crecimiento de España en 2026, hasta el 2,6 %

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París, 23 sep (EFE).- La OCDE mejoró en cuatro décimas su última previsión de crecimiento para España -que data de junio- hasta el 2,6 % en 2026 (frente al 2,8 % de 2025), al tiempo que espera que la proyección de la inflación también aumente en cuatro décimas, hasta el 3,7 % (frente al 2,7 % en 2025).

En su Informe Intermedio de Perspectivas Económicas publicado este miércoles, la OCDE confirma que el PIB en 2027 se desacelerará y crecerá el 1,8 % (una décima más que la proyección de la OCDE de junio).

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"Varias economías europeas, en particular el Reino Unido y España, experimentaron asimismo un sólido crecimiento de la demanda interna en el segundo trimestre, mientras que la recuperación de las exportaciones respaldó el repunte en Alemania", indicó el organismo con sede en París.

La OCDE prevé también una inflación general para 2027 del 3,4 %, cinco décimas más que las previsiones de junio. También la inflación subyacente (excluye la energía y los alimentos no elaborados) subirá más que lo esperado en junio: cinco décimas en 2026, hasta el 3,4 %, y tres décimas en 2027, hasta el 2,9 %. EFE

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