Dominado un incendio en el norte de Portugal, con nueve distritos en alerta por calor

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Lisboa, 23 sep (EFE).- El incendio declarado este martes en el municipio de Santo Tirso, en el norte de Portugal, quedó dominado y entró en fase de resolución durante la madrugada de este miércoles, mientras nueve distritos del país permanecen bajo aviso amarillo por las altas temperaturas y 85 municipios presentan peligro máximo de fuego rural.

El incendio, que comenzó a las 15:08 hora local (14:08 GMT) en la localidad de Água Longa, en el distrito de Oporto, llegó a tener dos frentes activos y entró en fase de resolución a las 04:50 (03:50 GMT), según el Comando Subregional de Emergencia y Protección Civil del Área Metropolitana de Oporto.

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El avance de las llamas obligó a evacuar durante la tarde del martes la urbanización Vale do Pisão y provocó el corte de la carretera nacional EN105.

Una bombera sufrió heridas debido a una caída durante las labores de extinción y fue trasladada al Hospital de São João, en Oporto, según los bomberos de Santo Tirso.

El comandante de esa corporación, Pedro Santos, explicó que el viento, la abundante vegetación y las dificultades de acceso fueron los principales obstáculos para combatir el incendio, que no causó daños en empresas ni infraestructuras.

El fuego coincidió con un episodio de temperaturas elevadas que mantiene este miércoles bajo aviso amarillo —el tercero más grave de una escala de cuatro— a los distritos de Braganza, Viseu, Évora, Guarda, Vila Real, Santarém, Lisboa, Castelo Branco y Portalegre.

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Los avisos por calor estarán vigentes hasta las 18:00 hora local (17:00 GMT) de este miércoles en Lisboa, Santarém y Viseu y se prolongarán hasta la misma hora del jueves en los otros seis distritos, según los datos del Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA).

Évora, en la región del Alentejo, puede alcanzar este miércoles una temperatura máxima de 38,6 grados, que el instituto meteorológico redondea a 39 grados, frente a una mínima prevista de 17 grados.

Las altas temperaturas y la sequedad del terreno mantienen además a 85 de los 278 municipios del Portugal continental en el nivel máximo de peligro de incendio rural, lo que comporta importantes restricciones sobre el uso de maquinaria agrícola y forestal, la realización de quemas y otras actividades que puedan generar chispas o provocar incendios. EFE

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