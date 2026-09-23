Reino Unido reivindica su soberanía sobre las Malvinas y defiende la autodeterminación de sus habitantes

Guardar

El Gobierno de Reino Unido ha respondido a las referencias realizadas por el presidente argentino, Javier Milei, a las islas Malvinas durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, y ha asegurado que Londres mantiene una posición firme respecto a la soberanía de estos territorios y sus respectivas áreas marítimas, al tiempo que ha pedido que su postura sea incorpore al registro oficial de las sesiones.

"Reino Unido no tiene dudas sobre su soberanía sobre las islas Malvinas y Georgia del Sur y las islas Sandwich del Sur, y las zonas marítimas circundantes de ambos territorios", ha zanjado el Ejecutivo británico en un comunicado difundido en redes sociales.

PUBLICIDAD

Además de reivindicar su soberanía sobe los territorios insulares, Londres ha centrado parte de su respuesta en el principio de autodeterminación. En esta línea, ha defendido el derecho de los habitantes de Malvinas a decidir libremente su futuro político y a desarrollar sus actividades económicas, sociales y culturales.

A este respecto, las autoridades británicas han recordado que este principio está reconocido tanto en la Carta de Naciones Unidas como en el artículo 1 de los Pactos de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Desde esta perspectiva, ha reiterado que los habitantes del archipiélago cuentan con los mismos derechos que cualquier otro pueblo a decidir su condición política y orientar su desarrollo.

PUBLICIDAD

La declaración británica también ha hecho alusión a las reiteradas menciones del ministro de Estado argentino a distintas resoluciones de Naciones Unidas y a pronunciamientos diplomáticos regionales que plantean la necesidad de abrir negociaciones sobre la soberanía de las islas Malvinas.

Para Reino Unido, dichas resoluciones y declaraciones no alteran las obligaciones internacionales relacionadas con la autodeterminación, pues --a su juicio-- el carácter jurídicamente vinculante de este derecho no puede quedar modificado o debilitado por otros pronunciamientos diplomáticos.

En su respuesta, el Gobierno británico ha presentado asimismo su relación con las islas Malvinas y con el conjunto de sus territorios de ultramar como un vínculo basado en la cooperación y en valores compartidos.

Por último, Reino Unido ha apuntado que Buenos Aires continúa rechazando que el principio de autodeterminación sea aplicable a la población de las Malvinas y ha criticado que utilice distintos espacios internacionales para defender sus reivindicaciones sobre la soberanía del archipiélago, calificando la postura argentina de incompatible con los principios recogidos en la Carta de la ONU.

PUBLICIDAD

La declaración británica llegad después de que Javier Milei haya reivindicado este miércoles la soberanía de su país sobre el archipiélago, administrado por Reino Unido, y haya cuestionado la autoridad de Naciones Unidas por no "hacer valer" sus resoluciones. "No faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias", ha dicho.

El mandatario ha afeado que nada "ha cambiado" desde que hace medio siglo la Asamblea General adoptara la resolución 3149, la primera sobre las Malvinas y que instaba a ambos países a abstenerse de adoptar medidas "unilaterales mientras la disputa permaneciera abierta", y ha defendido que las autoridades argentinas han actuado con sus herramientas disponibles para defender su soberanía sobre el citado archipiélago, en lo que ha destacado como una "defensa pacífica, práctica y efectiva".

PUBLICIDAD