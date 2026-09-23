Agencias

Los rebeldes de Tigré anuncian una "guerra defensiva" contra fuerzas del Gobierno etíope

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(Corrige "combates defensivos". Lo adecuado es "guerra defensiva")

Adís Abeba, 23 sep (EFE).- Los rebeldes de la región etíope norteña de Tigré anunciaron este miércoles el inicio de una "guerra defensiva" contra fuerzas del Gobierno federal de Etiopía, que acusó su vez a los insurgentes de perpetrar ataques contra "posiciones gubernamentales" en las regiones limítrofes de Afar y Amhara.

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En un comunicado, el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) acusó al Ejecutivo central de una "invasión y ataque abierto" contra la región y subrayó que ordenó a sus fuerzas adoptar una estrategia de "guerra defensiva", tras capturar los tres aeropuertos de Tigré.

Por su parte, Getachew Reda, asesor del primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, para Asuntos de África del Este, aseguró en la red social X que "la cúpula del FPLT lanzó esta madrugada una ofensiva a gran escala contra posiciones gubernamentales en Afar y Amhar". EFE

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