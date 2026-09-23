Braulio Vázquez: "Elegimos a Javier Aguirre porque necesitamos a alguien que no le asusten los retos"

Guardar

El nuevo director deportivo del Valencia CF, Braulio Vázquez, explicó este miércoles que eligió al mexicano Javier Aguirre como nuevo entrenador del club porque "no le asustan los retos", ya que el conjunto 'che' ocupa actualmente los puestos de descenso, y afirmó que le gustaría construir un equipo formado por canteranos y jugadores que den "estabilidad".

"A Aguirre lo conocéis todos. Después del partido en Vitoria hablábamos durante una hora y pico de madrugada sobre el equipo. Pidió partidos para analizar el equipo, y para él es un reto venir aquí. Viene de entrenar a México, que no es cualquiera, y es un reto importante para él", describió Vázquez al entrenador del conjunto valenciano en la rueda de prensa de su presentación como nuevo director deportivo.

PUBLICIDAD

Y es que el que ya fuera director deportivo del Valencia entre 2010 y 2013 explicó que eligió al mexicano por su "gestión de vestuario". "El contexto no le asusta. Una de las cláusulas la puso él. Es muy ambicioso. Sabe dónde viene y necesitamos a alguien que no le asusten los retos. Para nada le asusta el Valencia, conoce la Liga, tiene experiencia y está preparado", aseguró.

"No tengo ningún entrenador firmado para el año que viene. Aunque no nos clasificáramos para Europa, si estamos contentos con Javier Aguirre, no significa que esté descartada su continuidad", se pronunció sobre la continuidad de Aguirre una vez finalice los nueve meses de contrato.

PUBLICIDAD

Porque el mexicano tiene una cláusula para prorrogar un curso más su contrato. "Hay muchas maneras de estar contentos con el entrenador. Más que nada, habrá que juzgar el día a día. Puedes conseguir un objetivo y que el equipo al año siguiente compita peor. Uno de mis trabajos es anticiparme a posibles situaciones que puedan darse. No hay ningún entrenador firmado para el año que viene, ni de lejos", reiteró.

Sobre el proyecto que quiere construir, Vázquez dejó claro que lo urgente es salir de la zona baja de la clasificación. "Queremos que la gente se identifique, que la academia VCF sea importante y que tengamos también jugadores de estabilidad. Sobre el proyecto, cuando tenga más conocimiento del club, de la plantilla, de todo, hablaremos más", subrayó.

PUBLICIDAD

"Marcarse objetivos a largo plazo está muy bien, pero debemos ir paso a paso. Ahora tenemos tiempo para entrenar, para prepararnos, y después iremos a Santander. Hay que prepararse para ese día. Sí creo en lo que me han dicho y más allá del discurso que yo pueda daros aquí, que puedo hablar mejor o peor, la gente quiere hechos y creo que poco a poco lo estamos demostrando. También tendré peso en las decisiones", explicó.

Por último, respecto a los últimos cambios que se han producido en la estructura del Valencia CF, desmintió su influencia en la destitución del ex entrenador del conjunto valencianista Carlos Corberán, pero sí admitió que participó en la marcha del que fuera responsable del cuerpo médico Pedro López Mateu. "Pedro me parece un magnífico profesional, pero creo que había que hacer un cambio. El cambio lo hace el Valencia CF. Yo evidentemente doy mi opinión", zanjó.

PUBLICIDAD