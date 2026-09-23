Jóvenes reclaman frente al principal aeropuerto de Venezuela que se permita el regreso de Machado

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Maiquetía (Venezuela), 23 sep (EFE).- Decenas de estudiantes se concentraron este miércoles frente al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, para exigir a las autoridades que permitan el regreso de la líder opositora María Corina Machado, luego de que su equipo denunciara impedimentos para su ingreso al país.

"Exigimos el retorno seguro de María Corina Machado a Venezuela, sin amenaza, sin restricciones y sin amedrentamiento", dijo a la prensa la líder estudiantil Rosa Cucunuba, también militante del partido de Machado, Vente Venezuela (VV).

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Acompañada de miembros de la Federación de Centros Universitarios (FCU), Cucunuba aseguró que la también premio nobel de la paz "va a entrar al territorio nacional sin importar los obstáculos y las trabas que le pongan de por medio".

Machado lleva meses asegurando que "pronto" retornará a Venezuela, después de su salida en diciembre a Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025 y tras permanecer casi un año en la clandestinidad por temor a ser encarcelada.

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En la protesta, los jóvenes mostraron carteles con mensajes como: "María te estamos esperando".

Por su parte, el presidente la FCU, Miguel Ángel Suárez, recordó que el artículo 50 de la Constitución establece que los venezolanos "pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna" y que "ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra" los nacionales.

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"Tiene el derecho por ser venezolana, tiene el derecho porque nació en esta tierra y tiene derecho porque al igual que ningún otro se le puede violentar lo que la Constitución expresa. Nosotros seguimos exigiendo el restablecimiento del hilo constitucional y eso pasa por respetar los derechos de cada uno de los venezolanos", declaró Suárez, quien prometió estar en el aeropuerto el día que Machado llegue.

El miércoles, el equipo de prensa de la opositora dijo a EFE que la líder ha intentado regresar a Venezuela desde Panamá tres veces esta semana y en todas estas oportunidades se lo han impedido, aunque sin hacer señalamientos directos.

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Según el equipo, Machado ha intentado regresar al país "al menos siete" veces.

La denuncia ha coincidido con la ausencia de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien se encuentra en Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas. La líder chavista se reunió este martes durante su visita con el presidente estadounidense, Donald Trump.

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El pasado 29 de junio, la líder opositora denunció que el Gobierno venezolano cerró el espacio aéreo comercial para impedir su regreso desde Ciudad de Panamá, ya que planeaba viajar a Venezuela para apoyar a las víctimas del doble terremoto del día 24.

Según el diario The Wall Street Journal, el Gobierno de Trump, que mantiene una estrecha relación con Delcy Rodríguez, habría impedido a Machado regresar a la nación suramericana.

Pero el subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado de EE.UU., Cartwright Weiland, ha asegurado en una audiencia en el Congreso que no van a impedir el retorno de Machado a Venezuela.