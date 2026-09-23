23/09/2026 Inés García, su romántico guiño a Lamine Yamal en su noche más especial: "Me ha enseñado a creer en mí". Los casi cinco millones de seguidores que acumula en redes sociales, y que no han dejado de crecer exponencialmente desde que se convirtió en la mayor fan de Lamine Yamal durante el Mundial de Fútbol 2026 este verano, confirman que Inés García es una de las influencers más destacadas del momento. De ahí que la revista ¡Hola! haya querido poner en valor su impresionante trayectoria y el prometedor futuro que tiene por delante como una de las creadoras de contenido más seguidas de nuestro país -hay quien ya la compara con la mismísima Georgina Rodríguez- entregándole el premio New Generation Lifestyle en la segunda edición de los GEN ¡H! que se han celebrado este martes en la madrileña plaza de toros de Las Ventas. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Los casi cinco millones de seguidores que acumula en redes sociales, y que no han dejado de crecer exponencialmente desde que se convirtió en la mayor fan de Lamine Yamal durante el Mundial de Fútbol 2026 este verano, confirman que Inés García es una de las influencers más destacadas del momento. De ahí que la revista ¡Hola! haya querido poner en valor su impresionante trayectoria y el prometedor futuro que tiene por delante como una de las creadoras de contenido más seguidas de nuestro país -hay quien ya la compara con la mismísima Georgina Rodríguez- entregándole el premio New Generation Lifestyle en la segunda edición de los GEN ¡H! que se han celebrado este martes en la madrileña plaza de toros de Las Ventas.

Espectacular con un diseño ajustado de lentejuelas negras con escote redondo y tirante ancho, la novia del futbolista del Barça ha pronunciado un emotivo discurso al recoger su galardón en el que, como no podía ser de otra manera, ha querido agradecer a su amor -con el que mantiene una sólida relación desde la pasada primavera- su apoyo incondicional en su carerra como influencer.

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"Quiero ser muy breve porque me da mucha vergüenza hablar en público. Lo mío es grabarme en casa, tranquilamente. Yo me acuerdo de la Inés de hace unos años; ahí tengo a mi madre y le decía: 'Yo quiero salir en la tele', y me ponía sus tacones. Pues el destino, si es para ti, es para ti, no hay quien te lo quite. La Inés del pasado estará muy orgullosa de sí misma y la Inés del presente muchísimo más. Agradecer a mis padres, a mi familia y a mis hermanos, que me han enseñado que hay que pelearlo. También agradezco a mi pareja, que es la que me ha enseñado a creer en mí misma. He llegado aquí y de aquí no me voy" ha expresado muy emocionada, revelando el importante papel de Lamine en el gran momento personal y profesional que está atravesando.

Y por si quedaba alguna duda, y a pesar de que prefiere vivir su amor con el jugador lejos de los focos, Inés ha respondido con un significativo "estoy súper feliz" cuando la prensa le ha preguntado si está muy enamorada de la estrella del Barça.

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