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Huawei publica un informe técnico sobre la WAN inteligente en la era de la IA

PR Newswire

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SHANGHÁI, 23 de septiembre de 2026

Crear una base de conectividad inteligente para acelerar la transformación inteligente

SHANGHÁI, 23 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- El 17 de septiembre de 2026, durante el HUAWEICONNECT 2026, se celebró en Shanghái una sesión de gran relevancia titulada "WAN inteligente: crear una base de conectividad inteligente". Decenas de responsables de infraestructuras, líderes del sector y expertos se reunieron para debatir sobre la importancia y la urgencia de sentar las bases para una conectividad inteligente, así como sobre la planificación e implementación de redes de área amplia (WAN) inteligentes en la era de la inteligencia artificial.

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Colin Hu, vicepresidente de la Unidad de Negocio del Sector Público Global de Huawei, afirmó en su discurso de apertura que las redes globales de diversos sectores se enfrentan al doble reto de ampliar la cobertura y facilitar una implementación ágil de la inteligencia artificial. La integración de la inteligencia artificial en todos los sectores se está acelerando, lo que está imponiendo mayores exigencias en materia de seguridad de la red, cobertura, rendimiento en tiempo real y garantía determinista. Mientras tanto, persisten problemas como las brechas en la cobertura de la red y las desigualdades en los servicios digitales, sobre todo en zonas remotas y desatendidas. Para satisfacer las necesidades en constante evolución, la implementación de las redes debe lograr un equilibrio entre la cobertura inclusiva y la inteligencia, creando así una base sólida para una WAN inteligente.

DustinKehoe, director de Investigación Tecnológica para AMEA de GlobalData, destacó que la IA exige una modernización fundamental de la arquitectura de la WAN para hacer frente a picos de tráfico explosivos e impredecibles. Las redes tradicionales no pueden hacer frente a los enormes flujos de datos en tiempo real que requiere la inteligencia artificial. Las cargas de trabajo de IA requieren marcos altamente distribuidos y adaptados al perímetro que procesen los datos más cerca de la fuente, reduciendo así la latencia y optimizando el ancho de banda. Las redes WAN inteligentes también deben ofrecer una experiencia determinista, respaldada por garantías de rendimiento granulares. Esta tendencia redefine los requisitos de las redes WAN inteligentes.

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Ado, director ejecutivo del área de WAN de Huawei, señaló que la llegada de la era de la IAagentiva está cambiando el paradigma de las redes: las conexiones de red están pasando de los usuarios a los agentes; los patrones de tráfico están pasando de un tráfico intenso en sentido descendente (downlink) a un tráfico masivo en sentido ascendente (uplink); y la garantía de la experiencia de red se está ampliando desde aplicaciones específicas hasta todo el flujo de trabajo de los agentes. Las estructuras de conectividad convencionales deben evolucionar y proporcionar una base de conectividad inteligente en la era de la inteligencia artificial. Recomendó que se diera prioridad a la planificación a alto nivel en todos los sectores, centrándose en la mejora de la experiencia de la red troncal, la seguridad y los dispositivos. Para mejorar la experiencia es necesario contar con contexto inteligente, predicción proactiva y planificación precisa a nivel de flujo, con el fin de ofrecer a los usuarios y a los agentes experiencias inteligentes, ininterrumpidas y deterministas. La seguridad requiere un enfoque integral que incluya dispositivos con seguridad integrada, cifrado de extremo a extremo, enlaces resistentes a la computación cuántica, colaboración en materia de seguridad de redes y una gestión automatizada de bucle cerrado. Los dispositivos deben estar equipados con capacidades nativas de inteligencia artificial para permitir una conectividad inteligente y robusta, y reforzar la base de la red.

EthanLiu, vicepresidente del área de Routers de la línea de Productos de Comunicación de Datos de Huawei, afirmó que la StellarAIIntegrated Data WANSolution ofrece cuatro funcionalidades para apoyar la transformación inteligente: banda ancha ultrarrápida convergente, que elimina los cuellos de botella en el ancho de banda para lograr una red polivalente altamente eficiente; contexto multidimensional, que optimiza el suministro de potencia de cálculo para facilitar el despliegue eficiente de servicios informáticos basados en la inteligencia artificial; seguridad y resiliencia, incluidas las defensas proactivas para las redes; y autonomía de la red, que transforma las operaciones y el mantenimiento tradicionales para permitir la autorreparación en cuestión de minutos.

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NickLiu, vicepresidente del área de Soluciones Ópticas para Empresas de Huawei, pronunció un discurso inaugural. Señaló que Huawei ha propuesto una red nacional de fibra óptica, caracterizada por su banda ancha ultraalta, flexibilidad, seguridad, fiabilidad y operaciones y mantenimiento (O&M) inteligentes. Las tecnologías de vanguardia —entre las que se incluyen 400G/800G, la interconexión totalmente óptica (OXC), la integración de OTN-QKD, WSON de 50 ms, AI-DAS y NOEMate— pueden utilizarse para construir autopistas de la información a escala nacional. Huawei aboga por una colaboración conjunta para implementar redes troncales nacionales totalmente ópticas, con el fin último de facilitar una conectividad inclusiva e impulsar las estrategias nacionales digitales e inteligentes.

En la sesión, destacados expertos de diversos campos relacionados compartieron buenas prácticas y perspectivas de futuro sobre la planificación e implementación de redes. Durante el evento, Huawei, en colaboración con GlobalData, publicó el informe técnico Intelligent WANWhitePaper in AI Era, en el que se ofrece un análisis sistemático de las tendencias del sector, la arquitectura objetivo de la WAN y la hoja de ruta de evolución en la era de la IA, con el fin de ayudar a los clientes a acelerar su transición hacia la era de la IAagentiva.

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De cara al futuro, Huawei seguirá aprovechando sus puntos fuertes en materia de infraestructura de redes, colaborando con socios y clientes para impulsar la transformación inteligente de todos los sectores en la era de la inteligencia artificial.

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FUENTE Huawei