Presidenta del Poder Judicial de Perú exige a Fujimori que retire críticas a jueces en ONU

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Lima, 23 sep (EFE).- La presidenta del Poder Judicial de Perú, Janet Tello, expresó este miércoles su rechazo a las afirmaciones realizadas en el seno de las Naciones Unidas por la presidenta del país, la derechista Keiko Fujimori, quien criticó que la Justicia peruana siga juzgando a policías y militares por violaciones a los derechos humanos cometidas en el conflicto armado interno (1980-2000) contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Durante un discurso brindado al inaugurar un congreso internacional sobre justicia familiar en la sureña ciudad andina de Ayacucho, Tello señaló que las palabras de Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), "vulneran la labor y autonomía de las y los magistrados en el país".

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"Ante Naciones Unidas Fujimori ha hecho unas afirmaciones que no las puedo permitir como presidenta del Poder Judicial. Las rechazo completamente. No podemos permitir que ante el mundo se nos haya dicho que, a pesar de que policías y militares han demostrado que sus procesos han sido transgredidos, nosotros continuamos juzgándolos. Que se retracte porque lo ha dicho a nivel internacional", dijo Tello.

En ese sentido, remarcó que la justicia evalúa los casos con objetividad e independencia, con garantía del debido proceso tanto para militares y policías como para cualquier ciudadano.

"Para vencer el terrorismo en el país, por supuesto, lo reconocemos: militares y policías estuvieron al frente, pero también lo hicimos las juezas y jueces, también tuvimos jueces asesinados y también tuvimos jueces que estuvieron a la altura de la responsabilidad que el Estado nos compelía", sostuvo la presidenta del Poder Judicial de Perú.

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Asimismo, entre aplausos de la audiencia pidió "que no se diga que los jueces y juezas estuvimos de espaldas a la lucha contra el terrorismo".

No obstante, Tello recordó que por parte de los policías y militares "hechos aislados que tienen que ser, por sus conductas, investigados o sancionados".

"Nadie persigue aquí ni a policías ni a militares. Lo dije contundentemente y con mucha claridad en presencia de la señora Fujimori el 4 de agosto. Creí que ya había quedado esto zanjado, porque dio su palabra que iba a respetar la independencia de los jueces, pero parece que lo olvidó", lamentó la máxima autoridad del Poder Judicial.

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En su primer discurso ante la asamblea general de las Naciones Unidas, Fujimori criticó que los policías y militares sigan todavía procesados y juzgados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (1980-2000).

"Vengo de un país que conoce el alto precio de la paz. Vencimos al terrorismo, pero lamentablemente aún hoy, después de 34 años, quienes asumieron esa misión siguen siendo juzgados, a pesar de haber demostrado que el debido proceso fue transgredido", sostuvo Fujimori.

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"Perú, como otros países de América Latina, ha enfrentado agendas que nos han dividido como sociedad, instrumentalizado la política, afectado la democracia y debilitando la institución de la familia, tan importante para los peruanos", añadió.

De acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), el conflicto armado dejó aproximadamente 69.000 muertos a nivel nacional, la mayoría de ellos a manos de Sendero Luminoso, así como unos 22.000 desaparecidos. EFE

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