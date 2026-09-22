Versalles celebra el 20 aniversario de la reinvención pop de 'María Antonieta' en el cine

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Nerea González

Versalles (Francia), 22 sep (EFE).- A 20 años de su estreno, el Palacio de Versalles celebra con una exposición concebida junto a Sofia Coppola el aniversario de 'María Antonieta', el filme de culto que reinventó a la esposa de Luis XVI y la convirtió en un icono pop universal.

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Titulada simplemente 'María Antonieta por Sofia Coppola. 20 Aniversario', la muestra bucea en el 'making of' de esta película protagonizada por Kirsten Dunst que fue estrenada con mezcla de aplausos y abucheos en la competición por la Palma de Oro de la 59 edición del Festival de Cannes.

La cinta, recompensada con un Óscar al mejor diseño de vestuario, sorprendió al público y la crítica por su estética rococó de tonos pastel y sus elecciones deliberadamente anacrónicas, como poner a The Cure y a New Order en la banda sonora o colocar unas zapatillas Converse en el vestidor de la reina.

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Pero, dos décadas después, 'María Antonieta' no es solo uno de los grandes títulos de la filmografía de la hija de Francis Ford Coppola y una obra de culto en general para los amantes del séptimo arte, sino también un fenómeno que transformó el imaginario popular en torno a esta figura histórica que terminó sus días en la guillotina en 1793, tras el estallido de la Revolución francesa.

"Pensar en María Antonieta hoy es verdaderamente tener este universo visual", explicó este martes a la prensa Hélène Delalex, conservadora de patrimonio en el Palacio de Versalles y una de las comisarias de esta exposición, que se podrá visitar desde hoy y hasta el 24 de enero.

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La idea de este proyecto partió de los responsables del antiguo palacio real, que, ubicado a las afueras de París, es una de las atracciones más visitadas de Francia. La propia Coppola, al ser contactada para ponerla al corriente de la iniciativa, no solo dio su visto bueno, sino que pidió involucrarse personalmente en él.

El recorrido permite consultar sus primeros bocetos para la película, ver fragmentos del material detrás de escena que ella misma filmó para la posteridad (y que con motivo del 20 aniversario va a hacerse público en forma de documental) y revisitar fotos del rodaje que luego se convirtieron en icónicas, como la de Dunst y Jason Schwartzman (el encargado de dar vida a Luis XVI) vestidos de época y mirando la pantalla de un Mac.

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Pero, sobre todo, permite apreciar los vestidos y trajes originales, creados para el filme por la diseñadora Milena Canonero, en escenas recreadas con maniquíes dentro del Petit Trianon, un pequeño pabellón ubicado en el interior del recinto real de Versalles que Luis XVI cedió a su esposa para convertirlo en un retirado apartamento privado.

Aunque es uno de los lugares clave de la historia de la auténtica María Antonieta, el rodaje no se realizó en este edificio, sino en el principal del palacio, entre marzo y mayo de 2005.

El equipo solo podía grabar durante un día a la semana, para no cerrar Versalles a las visitas, y durante las noches. El resto del tiempo, el rodaje se repartió por otros palacios donde se reprodujo el ambiente de la corte de Versalles.

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"Lo que es vertiginoso y fascinante en este filme es que todo está hecho a mano", indicó Delalex, incluida la comida, que al ser otro de los elementos omnipresentes del filme también ocupa un lugar de honor en la exposición.

Con un presupuesto total de unos 40 millones de dólares (relativamente modesto para una producción de Hollywood), en ocasiones se llegaron a confeccionar auténticas obras maestras gastronómicas que aparecerían en la pantalla apenas unos segundos, recordó la comisaria, como las pirámides de macarons o las tartas encargados a la prestigiosa casa de repostería de lujo Ladurée.

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"El filme no solo no ha envejecido ni un ápice, sino que gana en fuerza con el paso del tiempo, lo cual es muy extraño. Hay fans que ni siquiera habían nacido cuando se estrenó. Al verlo, cuesta creer que tenga ya veinte años y, sin duda, Sofia Coppola se adelantó un poco a su tiempo", opinó por su parte Laurent Salomé, director del Museo del Palacio de Versalles y también comisario de esta muestra. EFE

(foto)(vídeo)